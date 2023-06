Luli Fernández recordó la fuerte crisis que vivió con su marido: “Le agarró un ataque de inseguridad”

Luli Fernandez recordó el momento de mayor crisis que vivió con su marido, Cristian Cúneo Libarona

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona, se conocieron en 2012, se casaron en 2014 y se convirtieron en padres en 2019, cuando nació Indalecio, para ensamblar la familia con Santos, María, Vicente y Jacinto, los hijos que el abogado tiene de sus relaciones anteriores. Y durante su visita a Estamos en una , el programa con Lourdes Sánchez, Lelu Mendiguren y Lean Pérez por República Z, la modelo se refirió a una situación límite y puntual que casi hace que todo esto no ocurriera. Una suerte de paradoja temporal, al estilo Volver al futuro, en la que afortunadamente los factores se acomodaron para terminar de la mejor manera.

“Mi marido me pidió casamiento y al mes se arrepintió. Él es de géminis”, reveló Luli, con una posible explicación al motivo por el cual la relación corrió peligro. Entonces detalló la romántica propuesta de boda con la que todo se asemejaba a un cuento de hadas: “Estábamos en Maldivas, cenando, abrí el menú y había un coso que decía ¿te querés casar conmigo?”.

Todo parecía marchar bien, pero en un momento ella advirtió que su futuro marido no estaba tan convencido de serlo. “Yo soy como muy brujita, porque él no fue que me sentó y me dijo ‘tengo que hablar con vos’. Fui yo la que hizo la pregunta que no tenés que hacer: ‘¿qué te pasa?’”, admitió la modelo, que contó cómo afrontó la situación.

El casamiento por Civil de Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona (Verónica Guerman / Teleshow)

“Yo soy re drama queen, pero en ese momento respiré porque si no sale lo peor de mí y soy como un huracán”, reconoció. “Le dije: ‘esto lo tenés que clarificar vos’. Yo en otro momento de mi vida le hubiera pegado una patada en el totó y me hubiese ido, pero ahora le dije de tomarnos las cosas con calma”, agregó.

Además, Fernández contó que encaró las cosas de esa manera porque tenían un vínculo que ya llevaba tres años en el que había construido una relación con los hijos de Mariano. “Tenía un proyecto de vida, de familia. A mí no me pasaría, pero entendí que le agarró una especie de ataque inseguridad”, conjeturó.

Así estuvieron las cosas durante casi un mes, hasta que Luli resolvió que era momento de dar un ultimátum. “Él se iba de viaje con su hija María y le dije que volviera con una decisión, por sí o por no. Si es por no, besito, se terminó. Y si es por sí, avanzamos”, fue la propuesta. El resto es historia conocida.

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona cuando esperaban a Indalecio

Luli y Cristian se conocieron en 2012, cuando ella se dirigió a su estudio de abogados para realizarle una consulta profesional y una serie de casualidades los pusieron frente a frente. Ambos venían de rupturas recientes y nada hacía presagiar lo que el futuro les tenía preparado, pero el flechazo fue inmediato y en dos años después estaban formalizando su amor.

La familia se terminó de construir con el nacimiento de su primer hijo: “Indalecio llego a nuestro mundo para iluminarlo. Me costó mucho quedar embarazada, con una pérdida en el medio. Y esa sensación de vacío que sentía nunca se iba a llenar... Con el tiempo entendí que todo lo que nos pasó fue para nuestra evolución. Tuve que sanar muchas cosas para convertirme en una mejor versión de mí misma y estar lista para recibirlo a el con absoluta conciencia y plenitud”, contó al respecto la expanelista de Socios del espectáculo.

Seguir leyendo: