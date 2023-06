Los tiernos videos retro de Catherine Fulop y Oriana Sabatini: “Qué lindos besitos”

Los tiernos videos que compartió Oriana Sabatini de su infancia con su mamá Cathy Fulop

Con 26 años, Oriana Sabatini está disfrutando del éxito de su profesión y de su vida personal, Durante el último año, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini vio plasmados varios de sus proyectos musicales. Instalada definitivamente en Europa junto a su pareja, el futbolista Paulo Dybala, la joven continúa con su carrera como cantante. “Ya tenemos como cuatro, cinco videos grabados, así que por los próximos meses no paramos, y 30 canciones. Hay material para mucho, para mucho, mucho”, contó en diálogo con Teleshow hace unas semanas, cuando estuvo de visita en Argentina y selló su alianza con Universal con el lanzamiento de “325″.

En ese momento, la artista reveló cómo fue la tarde de grabación en la que decidió ir por un tema más comercial, en Estados Unidos. “A veces tengo miedo de animarme a hacer algo súper comercial. Ese día entré y le dije a los compositores y al productor: `Hoy quiero hacer un pop reggaetón bien comercial, pero muy comercial’”.

Oriana también habló de su crecimiento en la industria de la música. “Cuando los artistas estamos arrancando en el mundo de la música, nunca es fácil, más que nada porque hay muchas cosas que no sabemos, y que después de tres años te pueden agarrar desprevenido. No era un equipo de trabajo súper armónico o ideal. Al principio fue re lindo todo lo que pasó con mi música. Después por ahí se me puso un poco difícil: tener constancia, seguir estando en el estudio. Me costaba encontrar los contactos para tener ese seguimiento que hoy en día todos los artistas tienen. Todo pasa por algo y si antes no se dio este momento en mi carrera es porque no tenía que suceder. Y estoy re contenta de que me haya pasado ahora, porque me siento más preparada.

Los tiernos videos que compartió Oriana Sabatini de su infancia con su mamá Cathy Fulop (Instagram)

En esa oportunidad, la artista también recordó su infancia junto a sus papás y a su hermana menor Tiziana. Y por supuesto, siempre cerca de su tía, la extenista Gabriela Sabatini. “Siempre tuve mucho miedo a sentir dolor: de una pérdida, de una decepción, de alguien que te desilusionó. Pánico a sentir dolor. Pánico a sentir emociones. Todo este tiempo me focalicé en poder aprender a controlar mis emociones. En que todo no se sienta tan intensamente que, para mí, todo era un desafío. Todo lo sentía muy intensamente, entonces siempre que me pasaba algo más negativo, la pasaba muy mal”, reveló.

Las grabaciones que compartió Oriana Sabatini de cuando era una bebé junto a su mamá Cathy Fulop (Instagram)

Al respecto, en esta oportunidad, Ori sorprendió en sus redes sociales reposteando una publicación de su mamá, en sus historias de Instagram. En los dos videos que compartió en sus propias redes sociales se vio a Cathy acostada sobre la cama con su hija mayor en brazos mientras le daba besos. “Ori y yo en México. 1197″, escribió la esposa de Ova con su nena en brazos. “Ay qué lindos besitos”, le decía a su hijita, que en esa época era una beba de apenas unos meses, ya que nació el 19 de abril de 1996.

Oriana Sabatini junto a su pareja Paulo Dybala (Instagram)

En otro de los videos que compartió a sus seguidores, que suman 6 millones, se ven las piernas de la actriz junto a su nena, con un sombrerito muy tierno en la cabeza. “¿Cómo se llama la bebé?”, le pregunta alguien del evento en el que están, y Cathy responde: “Oriana. Oriana Gabriela”, dice completando la frase, orgullosa de su pequeña hija.

