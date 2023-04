Fuerte denuncia de Miriam Lanzoni contra el hotel donde se hospeda en Brasil: “Nos han desvalijado”

Miriam Lanzoni denunció un robo en un hotel

Miriam Lanzoni pasó un mal momento en Río de Janeiro, donde viajó para disfrutar de una escapada de fin de semana. En su cuenta oficial de Twitter, la actriz contó que dejó su dinero y tarjetas de crédito en un hotel y sufrió el robo de sus pertenencias.

“Resulta que en hotel Nacional Río roban a los huéspedes complotados. Te abren las cajas fuertes. ¡Me están contando otros huéspedes que les pasó lo mismo! No saben que fea sensación”, escribió en la red social y publico unos videos dando detalles de la situación.

La ex de Alejandro Fantino se grabó desde el hotel y con tono irónico comentó: “Me tomé un break, una mini escapada, bueno cuando el destino no quiere... Nos vamos ahora a hacer una denuncia, nos desvalijaron en el hotel Nacional Río. Nos abrieron la caja fuerte y nos sacaron todo, inclusive tarjetas de crédito. Nos afanaron todo. Lo tomamos como un paseo”.

En otro video desde la recepción del hotel, Miriam mostró el libro de quejas del hotel y señaló que no es la primera vez que le roban a los huéspedes. Un señor contó que le habían robado 600 dólares de la caja fuerte. “Acá son todos cómplices que te roban y nadie se hace responsable”, se quejó la artista.

“¡A otro huésped le ocurrió lo mismo! Roban con esta modalidad en el hotel Nacional Río. Te abren la caja fuerte, te roban dinero y/o tarjetas, luego la vuelven a cerrar. Cuando intentas abrirla, da error. Ahí llamas para resolver el problema y los hijos de p... se llevan la caja fuerte para no dejar evidencia”, agregó.

Lanzoni no fue la única que fue víctima de la inseguridad. Recientemente, Adriana Aguirre sufrió un robo en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, en momentos en que se encontraba a bordo de su automóvil y sobre él se abalanzó un supuesto limpiavidrios, quien intentó hacerse de sus pertenencias.

La actriz se presentó en los estudios de CrónicaTV para dar todos los detalles de lo ocurrido el pasado sábado: “Lo que sucedió fue horrible, como le pasa a todo el mundo en este país durante tantos años, ¿no es cierto?”, comenzó el relato, con un tono serio y mirando fijamente a cámara.

“Fue unan batalla”. Así, sin vueltas, explicó cómo sucedieron las cosas. “A mí me agarra este trapito, que entre paréntesis, no quiero discriminar ni tratar a todos por igual, pero fue un acto de violencia muy, muy grande y me da mucha impotencia, mucha bronca, muchas ganas de decirle ‘escuchame flaco, ¿por qué no me agarraste afuera en lugar de agarrarme adentro del auto y con el cinturón de seguridad puesto?’”.

Según explicó, el joven intentó por todos los medios robarle la cartera, sin embargo ella la tenía enganchada con el cinturón de seguridad. “Como tenía el celular en la otra mano, mirá cómo me dejaste el hueso, porque te resistí, flaco”, expresó, mostrando a cámara los detalles de las agresiones sufridas. “Tus ataques de violencia yo no me los banco, había cuatro cámaras filmándote con esa gorrita verde y la camisetita verde mientras me golpeabas contra el vidrio”, continuó.

Aguirre agregó que el joven metió la mano por el pequeño espacio que había quedado por el vidrio abierto, y forcejearon mientras él insistía en llevarse la cartera. “No quería entregarle nada, porque no quiero entregarle el fruto de mi esfuerzo. Hace 50 años que estoy trabajando y no voy a entregar el fruto de mi esfuerzo”, aseveró visiblemente molesta.

