La advertencia del DT de Borussia Dortmund al Real Madrid en la previa a la final de la Champions League: “Son favoritos pero no nos importa”

Edin Terzic es el entrenador del Borussia Dortmund (REUTERS/Lee Smith)

Este sábado, la corona lograda en 2023 por Manchester City cambiará de dueño en la UEFA Champions League. Real Madrid y Borussia Dortmund se medirán en el Estadio Wembley en una definición que promete ser atrapante y el entrenador del elenco alemán, Edin Terzic, le mandó un mensaje a las personas que ya dan un ganador antes de tiempo.

En conferencia de prensa, el conductor habló sobre el camino recorrido hasta la final, en el que lideraron un grupo con París Saint-Germain (PSG), Milan y Newcastle, eliminaron en octavos al PSV, en cuartos al Atlético de Madrid y vencieron en ambos partidos de semifinales al PSG. “Sabemos que en esta competición son, de lejos, el mejor equipo (Real Madrid). Solo han perdido dos partidos esta temporada, ante el Atlético, un partido especial para ellos. En el fútbol todo es posible. Pero no es solo crear ocasiones. Hemos tenido sesenta partidos para preparanos para este. Son los favoritos, pero no nos importa. También lo era el Atlético o el París. No estamos para ver si son 80% favoritos ni hemos venido a ver cómo levantan la Copa, solo así tendremos la oportunidad”, advirtió Terzic.

El orientador de 41 años manifestó cómo llegan al encuentro decisivo y señaló que la variable de que sea a partido único le abre una posibilidad al conjunto amarillo: “Somos un equipo totalmente distinto al de septiembre. Ahora queremos demostrar que estamos capacitados para luchar y ganar este título. Nosotros estamos listos para este partido. Si juegas 10 veces contra el Madrid... Pero, ¿en un partido? Todo es posible”.

“Estamos felices por estar en la final, pero no se juegan estos partidos, se ganan. Ahora tenemos que ganar en Wembley al Real Madrid para ser campeones de la Champions League”, alertó. Bajo esa misma vía, una de las figuras del Borussia Dortmund, Julian Brandt, sacó pecho para dar el batacazo este fin de semana ante el 14 veces campeón de la Champions League: “Si no creyéramos nos habríamos quedado en Dortmund. Por supuesto que creemos en nuestras posibilidades y lo vamos a demostrar mañana”.

Carlo Ancelotti junto a Luka Modric y Toni Kroos (AP Foto/Ian Walton)

En la vereda opuesta, el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró cauto sobre el desarrollo del compromiso y señaló el “miedo” de su equipo en esta instancia. “Una final de Champions es el partido más importante y el más peligroso. Hay que disfrutar al máximo estar aquí. Y empieza la preocupación de que pueda salir mal. Lo más importante es ganar la Champions, pero luego sale el miedo a perderla. Llegar a una final es muy difícil, dificilísimo. Tienes el éxito muy cerca, y empieza la preocupación, y mucho miedo, es normal”, reflexionó.

A continuación, se refirió a la mística de este club en circunstancias límite haciendo mención a la final ganada al Atlético de Madrid en 2014: “Vamos a sufrir. Tendremos que aguantar cuando tengamos que hacerlo. ¿Si vamos perdiendo 1-0 en el minuto 85? Tranquilo... Puede pasar otra vez, por qué no. Pasó en Lisboa, con el Bayern, con el City...”. “Este club tiene algo especial. No es casualidad lo que pasa aquí. La historia, la tradición, el carácter, la calidad... Pasa tantas veces que no es casualidad”, expresó en charla con El Chiringuito de Jugones de la señal española Mega.

En distinta vía, Ancelotti fue consultado por Toni Kroos, quien jugará su último partido con la Casa Blanca en Wembley, disputará la Eurocopa con Alemania y se retirara de la práctica profesional: “Quiere terminar a lo máximo. A mí también me gustaría terminar así, levantar la copa y decir adiós. Ha pensado que era el momento adecuado y yo le respeto. Nos va a afectar un poco, hay que reemplazarlo”.

La experiencia del Real Madrid en definiciones de esta índole será un detalle a seguir de cerca porque el cuadro capitalino disputó 17 con un saldo de 14 títulos y 3 subcampeonatos. Su próximo contrincante desequilibrará su balanza personal porque alcanzó la gloria ante Juventus en 1997 y cayó contra Bayern Múnich en 2013 dentro del mismo escenario donde chocará contra el máximo campeón de la Orejona.