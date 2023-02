Qué pasará con la casa de Gran Hermano cuando termine esta edición

La casa de Gran Hermano fue construida desde cero

Cada vez menos participantes quedan en la casa de Gran Hermano 2022, que ya comienza a transitar su etapa definitoria luego de cosechar niveles de audiencia y repercusión en redes sociales como hacía mucho tiempo no se veía en un programa de televisión. Así las cosas, muchas son las especulaciones respectó de dónde y cómo se hará la final del juego, ya que teniendo en cuenta el público que arrastra, podría elegirse una locación mayor que la del actual estudio de Telefe.

Gran Hermano 2022: la casa le dio la bienvenida a dos nuevos integrantes A modo de sorpresa, los participantes recibieron a dos perritos rescatados que convivirán con ellos hasta el final del reality VER NOTA

Además, otro de los temas a tener en cuenta es qué pasará con la casa cuando el último participante apague la luz. Lejos de demoler el inmueble (como ya ha pasado en ediciones anteriores), se procederá rápidamente a su limpieza y puesta a punto para recibir a los participantes del Gran Hermano Chile, quienes no contarán con un apoyo del conductor desde un estudio tan cercano como ocurre actualmente en el país: “No va a estar el estudio desde el que sale Santiago del Moro. Acá, el participante eliminado se toma un avión y al otro día va a estar en el estudio, así que solo va a funcionar en Argentina la casa”, aseguró el cronista de LAM, Santiago Sposato.

Sin embargo, las especulaciones no son solamente sobre dónde tendrá lugar la definición del reality en la Argentina, sino que también es la fecha en que ocurrirá, ya que pese a mantenerse la idea de que se a la primera quincena de marzo, Ángel De Brito aseguró que “me parece que la final de Gran Hermano va a ser un poquito después, primera semana de abril, diría yo”.

Gran Hermano 2022: con el 52,83% de los votos, Alfa fue eliminado del reality Luego de que Julieta como líder de la semana salvara a Camila y el público a Lucila, Walter había quedado en un mano a mano con Romina VER NOTA

A la espera de confirmarse la fecha definitiva. Lo que sí está claro es que de inmediato será ocupada por los participantes de la edición chilena, para luego volver a acondicionarse para una nueva edición argentina, algo que desde la productora y el canal no quieren dejar pasar por alto máxime teniendo en cuenta la repercusión actual del ciclo. Así las cosas, tras culminar la décima temporada que comenzó el 17 de octubre de 2022, en la pantalla de Telefe se podrá ver Masterchef, con la conducción de Wanda Nara.

El jardín de la casa cuenta con 300 metros cuadrados

Un rato antes de cerrar el ciclo de la noche del jueves, y a la espera de la salvación que hizo Romina por ser la líder de la semana, Del Moro les contó al resto de sus panelistas del debate y a los exparticipantes que estaban en el estudio de Telefe, que el lunes próximo van a entrar seis nuevos integrantes a la casa.

Gran Hermano 2022: qué pasará con los perritos que adoptaron y por qué abandonarán la casa Pese a que en un primer momento les explicaron a los participantes que podrían quedarse con Caramelo y Delmora al salir del reality, ahora lo pusieron en duda VER NOTA

Así empezaron las preguntas entre todos. “¿Llegan y se quedan o se van en el día?”; “¿Pero estarían en condiciones de ganar el premio?”; “¿Se trata de participantes que los chicos ya conocen?”, fueron algunos de los interrogantes que surgieron y que el conductor, obviamente, no respondió. “Me pide la producción que no dé más pistas porque me matan”, reveló.

No es la primera vez que una casa argentina es utilizada para la edición de otros países, pero en esta oportunidad una de las grandes ventajas es que la construcción es la más grande de toda América Latina. Ubicada en la localidad de Martínez, cuenta con un jardín de 300 m² con, pileta, sauna y parrilla, además del SUM y la Arena, espacios que no existían en ediciones anteriores.

“En total, el SUM y la Arena tienen 800 metros cuadrados. Y este espacio la convierte en la casa más grande de Gran Hermano en toda América Latina porque a esos 800 metros cuadrados hay que sumarle los 1200 metros cuadrados de la casa y los 300 metros cuadrados de jardín. En total son 2300 metros cuadrados”, explicó Valeria Sorge, escenógrafa de la productora Kuarzo, encargada desde el diseño hasta la construcción y ambientación de la casa junto con Martín Ceijas, escenógrafo de Telefe.

Seguir leyendo