Los mensajes de los famosos por la histórica nominación a los Oscar de Argentina, 1985

Argentina, 1985 fue nominada al Oscar como mejor película internacional

Pasadas las 10:30 de este martes, la Academia de Hollywood anunció la selección de las películas que competirán por un premio Oscar en la próxima gala que se llevará a cabo el Dolby Thatre de Los Ángeles el 12 de marzo.

Entre todas categorías, comunicaron los cinco filmes finalistas para consagrarse como mejor película internacional. Y se destacó la participación de Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. El largometraje dirigido por Santiago Mitre competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

La presencia de la Argentina en la entrega de premios más importante en la industria del cine se dará después de siete años y minutos después del anuncio distintos famosos y referentes de la política utilizaron sus redes sociales para expresar su alegría y emoción.

“¡Vamos! Argentina, 1985, nominada al Oscar 2023. Muchachos, nos volvemos a ilusionar….”, escribió el periodista y conductor Jorge Rial haciendo alusión a la popular canción que se viralizó durante el Mundial 2022. Marley, en tanto, agregó: “Octava nominación en la historia de los Oscars para Argentina por #Argentina1985. Felicitaciones Santiago Mitre, Cindy Teperman, Axel, Ricardo, Peter y a todos los que formaron parte!”. “Vamos, carajo. Argentina, 1985 nominada a los Premios Oscar”, celebró el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi.

El reconocido productor Pablo Culell, por su parte, tuiteó: “Felicitaciones a todo el talentoso equipo de #Argentina1985 por la nominación al #Oscars2023. Una gran alegría y orgullo para nuestro país”. La escritora, dramaturga y guionista Claudia Piñeiro también reflejó la noticia en sus redes sociales: “@claudiapineiro @AxelKuschevatzk, @BombitaDarin, @SantiagoMitre, @p_lanzani, Ale Fletchner y gran equipo”.

Y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCA) compartió el anuncio: “¡Argentina, 1985, nominada a los Premios Oscar! La película dirigida por @SantiagoMitre será uno de los cinco largometrajes que competirán en la categoría Mejor película internacional de los premios más importantes de Hollywood”.

También hubo figuras de la política como Diego Santilli -“¡Felicitaciones a todo el equipo de #Argentina1985 por esta gran nominación! Queremos ganar el tercero”, tuiteó- y Martín Lousteau, destacó el trabajo de los argentinos: “Emoción total. Felicitaciones a Santiago Mitre, Axel Kuschevatzky, Ricardo Darín y equipo por la nominación a los Oscar. Como en su momento “La historia oficial”, están construyendo para las generaciones que vienen un recuerdo necesario. #Argentina1985″.

La película cuya producción ejecutiva estuvo a cargo de Cindy Teperman y Phin Glynn puja por un lugar en la premiación de Hollywood desde su estreno en los cines argentinos, el jueves 29 de septiembre. Se trata de una coproducción entre La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Films y Amazon Studios. Participaron también como productores Agustina Llambi Campbell, Santiago Carabante, Ricardo Darín, Ricardo Chino Darín, Federico Posternak, Axel Kuschevatzky y Victoria Alonso.

Antes de aquel estreno, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani -quienes interpretan respectivamente a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo en el juicio a las juntas militares tras la última dictadura en Argentina- había recibido el Premio del Público en el Festival de San Sebastián en su 70ma. edición. En aquella oportunidad, los cientos de espectadores que la vieron le otorgaron una puntuación media de 9,14 puntos sobre 10, una valoración que la ubica entre los más altos del registro histórico de la competencia en el País Vasco.

El pasado 10 de enero, también recibió una estatuilla a Mejor película extranjera en la 80° edición de la ceremonia anual de los Golden Globes, la cual premia lo mejor del cine y de la televisión de los Estados Unidos. “Estoy muy feliz de estar aquí”, destacó Santiago Mitre cuando subió al escenario junto a Ricardo Darín, a quien le dedicó el premio: “Y a todos los que lucharon por la democracia en la Argentina”, agregó. En tanto, el protagonista aseguró: “Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero”.

Entre todas las estatuillas y condecoraciones que recibió, se destacan tres premios Coral, entregados en diciembre en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba: actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), . En tanto, Mitre fue el ganador del Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la indicó la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón.

