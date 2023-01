Graciela Alfano se había reconciliado con Enrique Capozzolo pero volvieron a separarse: “Me sentí humillada”

Graciela Alfano se había reconciliado con Enrique Capozzolo pero volvieron a cortar (Video: Intrusos, América)

Por estos días, Graciela Alfano brindó distintas entrevistas en las que contó cómo superó un difícil cuadro de salud al haberse sometido a dos intervenciones en los riñones -de los cuales perdió uno- por la aparición de tumores. Sin embargo, la exvedette también reveló que había vuelto a verse con su exmarido Enrique Capozzolo, padre de sus hijos Francisco y Gonzalo.

Graciela Alfano fue operada de dos tumores: “Lo que me preocupaba era seguir viva” La actriz reveló detalles de su estado de salud, y también habló de un acercamiento con su exmarido, Enrique Capozzolo VER NOTA

“La palabra ‘novio’ no se usa más, salvo que tengas 15 años. Solo puedo decir que, en términos generales, hoy hay dos tendencias. Una es casarse con uno mismo, que es lo que estoy proponiendo todo el tiempo. Y la otra es chonguear con el ex”, había contado Graciela en Nosotros a la mañana (El Trece).

“Chonguear con el ex es fantástico, lo mejor que hay. Uno cambia de pareja, pero siempre está con el mismo modelo. Sin embargo, cuando volvés con una persona del pasado te encontrás con un ser diferente. La relación es distinta porque ya tuviste hijos, nietos, otras relaciones. Es tendencia, tengo una lista bien larga de conocidos que lo están practicando”, agregó en ese sentido. Sin embargo, la vuelta duró poco según contó la propia Graciela horas más tarde en Intrusos (América).

Graciela Alfano

“Cuando fue lo de mi tema de la salud, Quique me llamaba por teléfono. Los que estuvieron ahí fueron mis hijos. Y mis amigos operaron desde otro lugar”, contó Alfano. “¿Ahí fue donde creaste expectativas con Quique?”, quiso saber Florencia de la V. “No, esto empezó antes. Cuando pasó lo del cancer, yo no pensé en nadie, solo pensé en mantenerme viva. A mí me resultó muy gracioso decir ‘chonguear’. Yo me imaginaba a mis nietas, cuando sean adolescentes, digan: ‘Mis abuelos chongueaban’”, dijo Graciela entre risas.

Luego, Pampito Perelló Aciar puso el dedo en la llaga, porque el periodista sabía que ya se había terminado esa historia. “¿Qué fue lo que pasó con Quique? ¿Vos lo contaste y te pinchó el globo?”, le preguntó. Y ella confirmó el desenlace. “Sí. Hoy recibí un mensaje que decía: ‘Prefiero terminar, porque tengo el perfil bajo...’. ¿Pero qué perfil bajo? Fuiste marido de Graciela Alfano. Después me dice: ‘Me estoy separando’. Yo ya sé la situación, chocolate por la noticia. Y después agrega: ‘Y estoy conociendo a alguien’”, resumió Graciela y provocó la sorpresa de toda la mesa del programa.

“Otra que Shakira y Miley Cyrus. Me compro flores yo sola, me digo que me quiero... Me vinieron todas las canciones a la cabeza”, bromeó Alfano al respecto. “Yo desconocía que él estaba saliendo con alguien, porque sino, la verdad, no tengo ganas: yo soy sorora, no le hubiera pateado el rancho a nadie”, puntualizó.

Graciela Alfano (Franco Fafasuli)

“La engaño a la otra conmigo. ¿Y yo qué vengo siendo? Porque no entiendo dónde estoy parada. Así que se terminó en el instante en que me dijo estoy conociendo a alguien. Ya está. Me sentí humillada, me sentí ofendida”, cerró Graciela, indignada por la situación.

Alfano y Capozzolo se casaron en 1982. Ella venía de una historia con Andrés Ruskowski, quien fuera padre de su primer hijo, Nicolás. Con Enrique la historia sumó a Gonzalo y Francisco, pero el amor se terminó en 1993. Y el divorcio legal de la pareja se produjo, recién, en 2007.

Seguir leyendo: