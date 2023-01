Coral Campopiano, entre el brillo en los Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa y el hit del verano

Coral se presentó en los Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa

“Quiero que vuelvan las noches, que vuelvan los dias, que vuelva el amor y tu boca bailando en la mía, es que no hay poesía que suene mejor”, suena en las radios, en la TV y hasta sonó en la ceremonia de los Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa. Es que el tema escrito por Coral Campopiano, e interpretado en conjunto con Jorge Serrano, de Los Auténticos Decadentes, sin dudas ya se convirtió en el hit del verano.

Nacida en un hogar donde la música se escuchaba todo el tiempo, con un padre cantante y guitarrista, la vida de Coral estuvo signada desde un comienzo por las artes escénicas. Su madre vio su facilidad para repetir las canciones que escuchaba además de inventar nuevas, por lo que desde los 6 años comenzó a estudiar canto, guitarra y actuación. Y así fue como la niña comenzó a escribir sus propias canciones, “lo más divertido y terapéutico del mundo”, aseguró Coral.

Ya desde los 13 años se inició de manera formal, luego de firmar su primer contrato y editar el trabajo “Salir a caminar”, tras lo cual no paró. Y llegó un viaje que sería un punto de quiebre en su carrera y en su vida. “Me fui a Miami unos días y me vio tocando un promotor, inmediatamente me mudé y me quedé”, comienza a explicar ese momento.

Coral - Mejor que tu amor

“Viví 13 años en Estados Unidos. Hice muchos amigos, trabajé muchísimo, canté para gente como Michael Jackson, Angelina Jolie, Patti Smith, Herbie Hancock, la verdad que hice cosas muy especiales. Toqué con Joss Stone, con John Legend, con Julieta Venegas, con Soraya, los chicos de La Ley, y en ese sentido fue super especial. Estudié y me gradué en Arte dramático ahí. Trabajé y grabé con todo el mundo, toqué en los teatros y en las festividades más copadas de allá. En Broadway, en los festivales de Billboard, y me abrió la cabeza en términos de la música, en saber cómo funciona, cómo es ser una artista mucho más allá de ser un producto, ser un artista es hacer tu música, defenderla, salir a tocar en cada hueco, en cada situación, mostrar lo que uno hace y eso es una experiencia muy buena. Y Estados Unidos te permite hacer eso en muchos lugares, porque todos los lugares tienen buen sonido”, resume sobre esos años de aprendizaje y experiencia. Tras su regreso a la Argentina, igualmente continuó su carrera entre ambos países, además de una proyección internacional que va mucho más allá.

Sobre cómo nació la idea de grabar un tema con Jorge Serrano, aclaró que es algo que nació “después de haber cerrado el festival de Cosquín 2022 como invitada de los Decadentes, Jorge y yo quedamos amigos y compinches musicalmente hablando, y ahí decidimos hacer un tema juntos. El tema es mío y Jorge se unió a la canción y desde entonces venimos tocándolo y disfrutando de toda la difusión que está teniendo”.

“Cuando escribí el tema, que lo soñé, sentí que era un mensaje del más allá, yo creo que la música viene de otra dimensión y cuando los temas vienen cuando estoy durmiendo siento que son mensajes enviados desde el planeta Buna Onda para bajar acá a la tierra. Al escribirlo sentí que tenía potencial y cuando se lo pasé a Jorge me dijo que le parecía un hitazo., y si Jorge lo dijo, le creo, porque es el creador de los hits más grandes de la Argentina”, aseguró.

“Me puso muy feliz la invitación a los Martín Fierro, es la segunda vez que me elijen para abrir el evento", afirmó Coral Campopiano

“Me puso muy feliz la invitación a los Martín Fierro, es la segunda vez que me elijen para abrir el evento así que fue un honor estar en esta fiesta hermosa, llena de amigos”, explicó la cantante en charla exclusiva con Teleshow apenas horas después de esa experiencia. “Por supuesto debía cerrar con Mejor que tu amor, que es el tema que estamos presentando en este momento”, explicó sobre la elección de las canciones que interpretó arriba del escenario. Para el comienzo del show, “Feels so right, que es un tema para arriba y con mucho glamour. Eelegí temas pegadizos y con buena onda porque el evento era buena onda y yo tenía gana sd arrancar la fiesta en esa nota de felicida dy linda energía”. Respecto del público, aseguró que " aplaudieron, disfrutaron, siempre tengo una recepción hermosa y estaban todos con muy buena onda. Fue espectacular”.

Respecto de la continuidad de la temporada, explicó que “la temporada sigue en Cariló, Pinamar y Villa Gesell, del 1 al 10 de febrero, para luego hacer un show en el Cosquín Rock, después Baradero Rock, el 23 y 24 de marzo en Rosario y luego Paraguay”. También explicó que para este 2023 se espera la salida del nuevo tema Te quiero -que tendrá un invitado especial- además de una colaboración con Daniel Santacruz, con quien realizará una versión en ritmo de bachata de Mejor que tu amor.

“Me gusta seguir conservando el mensaje inicial de la música, que para mí es alegrarnos la vida, recordarnos las cosas importantes y hacer girar el amor”, cerró.

