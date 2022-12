La conmovedora declaración de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel en las redes: “Nunca dejes de brillar”

El contundente mensaje de Rodrigo De Paul al resumen del año de Tini Stoessel

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel terminan un año intenso y súper movilizante. Después de ganar el futbolista la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022, se le suman los éxitos de su novia con sus shows por Latinoamérica y Europa, y como si todo esto fuera poco, lograron afianzar su relación a pesar de las críticas y de los inconvenientes que les tocó sortear en el camino.

Luego del escándalo mediático y judicial que atravesó Rodrigo durante los últimos días con su exmujer Camila Homs, a quien denunció por amenazas, la pareja se encuentra en Madrid para recibir la llegada del nuevo año, donde el mediocampista ya retomó los entrenamientos con el Atlético de Madrid.

Desde que llegaron a la capital española, ambos recibieron el cariño de los fans, que les pidieron fotos y autógrafos mientras caminaban en busca de un automóvil que los llevara a destino. Vale recordar que De Paul juega en el Atlético de Madrid, donde es dirigido por Diego Cholo Simeone y comparte equipo con otros campeones mundiales como Nahuel Molina y Ángel Correa.

El emocionante posteo de Tini y la respuesta de Rodrigo De Paul (Foto: Instagram)

Así es que en la noche de este sábado, el último del 2022, Tini y Rodrigo brindarán por un nuevo año juntos, con planes en común y por separado. Mientras De Paul ya se entrena con sus compañeros y aguarda saber si formará parte de la convocatoria del Cholo, Tini se reencontrará con algunas amigas que viven en Madrid. Pero luego volverán a separarse, ya que ella regresará a Buenos Aires, donde encarará una nueva etapa de la gira y tiene previsto el lanzamiento de un nuevo álbum.

En ese contexto, la cantante decidió hacer un resumen del año vivido a través de sus redes sociales. En varias publicaciones, la creadora de la Triple T agasajó, recordó y se divirtió con diferentes personas que la acompañaron a lo largo de estos meses.

El cartel que mostró Tini en sus redes sociales: "Te amo" (Foto: Instagram)

Entonces, Tini escribió un texto muy conmovedor y gracioso a la vez. “Voy a ir subiendo algunas fotos y vídeos de momentos especiales con personas que amo mucho y me acompañaron durante este año. En uno, salimos a cenar con amigos, nos divertimos demasiado y al que me sacó la foto lo amo. Así se canta la Tripleee T. En gira con estas personas q siempre están y es una bendición tenerlas a mi lado. Ellas, mis hermanas del alma, con las q comparto todo, ya saben todo, gracias por existir. De nuevo viajando con Luqui que siempre termina sacándome sonrisas porque no se imaginan lo gracioso q es, Un poco más de la triple y este set q lo amé. Rodri acompañándome en uno de los shows d la gira. Mis reinas, sea en una salida, o tomando té hasta que no se qué hora, teniendo charlas eternas, siempre ahí. Las amo, ensayando (amo el proceso de aprendizaje, aunque a veces tarde más en aprender, Nani termina sacando lo mejor de mí) Papá con mis extensiones volviendo de un show, y sí, no puede no hacernos reír, te amo viejo con mi vida. Este es uno de los primeros carretes, hay algunas fotos o vídeos que no tengo registrados pero quedarán para siempre en mi corazón. Qué bendición más grande tener personas a mi lado ue amo y me aman, que me cuidan y que cuido. Gracias”, dijo Tini acompañando la larga publicación con un corazón rojo.

Su novio acusó recibo enseguida de la dedicatoria, y le dejó un mensaje más fuerte aun que el de ella. “No pares de brillar, que a los que estamos cerca nos iluminás la vida. Te amo con todo mi corazón”, fueron sus palabras de amor antes de finalizar el año.

