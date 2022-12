Gran Hermano 2022: Julieta criticó el aspecto físico de Nicki Nicole y la fustigaron en las redes

Los televidentes y los usuarios de las redes sociales están muy atentos a cada movimiento que se trasmite desde el interior de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) y, rápidamente, se viralizan los clips que se cortan para destacar alguna situación. En algunas ocasiones, para festejar alguna ocurrencia. Y en algunas otras, para criticar algún dicho o acción de los “hermanitos”. En este último caso se inscribió recientemente Julieta Poggio al realizar unos repudiables comentarios sobre el aspecto físico de la cantante Nicki Nicole.

“Antes de venir acá me puse a ver el video de ‘Wapo Traketero’ y no, boluda, re fea, eh. Era otra persona, Cami, te lo juro”, dijo Julieta en referencia a la primera canción de la cantante rosarina y dirigiéndose a Camila, una de las últimas incorporaciones a la casa, quien se manifestó en contra de sus dichos. “Nooo, no, no jodás”, dijo Walter Alfa Santiago como para frenar a Poggio. Pero ella insistió en su punto.

“Era otra Nicki Nicole, no sabés lo que era. Véanlo cuando salgan. Se van a sorprender, de verdad. Cuando veo la primera imagen digo: ‘Nah, no puede ser Nicki Nicole’. No sabés, Romi, tiene la nariz re operada. Le cambió toda la cara”, le dijo Poggio a Romina, quien también estaba en la ronda de la conversación que se estaba dando en el patio de la casa.

Nicki Nicole en los Latin Grammy (REUTERS/Steve Marcus)

“¿Se operó? Yo la banco”, le preguntó la ex diputrada kirchnerista, a lo que la joven conocida como Disney le respondió: “Se hizo toda”. “A mi me encanta, Yo la banco”, coincidió Camila con Romina. “Yo también, pero no es la persona que era”, insistió Julieta en su opinión. Pero las redes sociales la fustigaron.

“Julieta criticando el cuerpo de Nicki Nicole, no se cansa de denigrar mujeres, pero después dice que ‘somos todas unas reinas’. Rídicula”, manifestó una usuaria quien compartió un clip anterior de Julieta discutiendo con Alfa por el empoderamiento de las mujeres. “Julieta diciendo que Nicki Nicole está toda operada y otras barbaridades más. ¿Y el ‘todas somos reinas’?”, insistió otra internauta que sigue las acciones del reality show conducido por Santiago del Moro.

Julieta criticó el aspecto físico de Nicki Nicole durante una conversación con Camila, Romina y Alfa

A fuerza de “buenas vibras” y su actitud naive, Poggio se fue ganando el cariño de los televidentes a medida en que se fue desarrollando el reality. Y en ese lapso también se supieron muchos datos sobre la vida de Poggio antes de ingresar a la casa más famosa del país. Según ella mismo explicó en su audición, trabajaba como modelo e influencer: esto se confirmó luego de que trascendieran imágenes de Julieta en diferentes locales de ropa. Incluso, se conoció que tuvo experiencia como actriz, al haber trabajado en series y películas. “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario”, confesó la participante que vive en Villa Devoto.

En las pasadas vacaciones de invierno Julieta Poggio trabajó junto a Lola Latorre, Chopa Montoya, Martu Morales, Tini Dominguez, Juli Castro y su propia hermana, la influencer Lola Poggio, en una obra teatral que se presentó en el Teatro Picadero con gran éxito. La misma se tituló Amor Propio y contaba la historia de 7 protagonistas adolescentes que poseían problemas, dudas y miedos con los que podían sentirse identificados muchos jóvenes.

De niña había formado parte de la película Papá por un día, rodada en el año 2009 y protagonizada por Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi. Fue la esposa de Nico Vázquez quien se encargó de compartir con sus seguidores el afiche del film que marcó el debut cinematográfico de la hermanita. “Un surtidito y en el final una yapa que seguro no sabían”, escribió en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram y en el que, entre muchas imágenes variadas, desempolvó el afiche del film dirigido por Raúl Rodríguez Peña y producido por Pablo Bossi y Carlos Mentasti. Allí puede verse a la joven cuando tenía apenas 7 años, abrazando al perrito que tenía como mascota en la historia.

