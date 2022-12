Lali Espósito le respondió al hincha argentino que le escribió tras ser acusado de acoso en Qatar

Lali contó que le escribió el hincha con el que tuvo un incidente en la cancha: "La estoy pasando muy mal"

Luego de la polémica por la situación de supuesto acoso que había vivido Lali Espósito en Qatar, la cantante tuvo la oportunidad de hablar con el joven protagonista del desagradable mal entendido y aclarar lo sucedido. “La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”, sostuvo la actriz luego de que el apuntado expusiera el mal momento que vivía y pudiera contar su punto de vista.

De esta manera, la interprete de “Disciplina“ despejó las dudas en un mensaje que le envió al periodista Ángel De Brito, en diálogo con LAM. Fue luego de ver en detalle el video y explicar que no cree que la actitud del muchacho, que no se sabe su nombre, haya tenido mala intención.

Previamente, las redes sociales se habían inundado de mensajes de odio hacia el joven en un contexto que buscaba condenar la supuesta situación.

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lali Esposito, Singer, performs the national anthem of Argentina prior to kick off of the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)

Fue ahí cuando el chico decidió comunicarse con la popular artista, contarle lo que vivía, defenderse y expresar que no había tenido ninguna mala intención.

“Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios, es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video”, escribió el joven que no quiso entablar relación con los medios de comunicación y prefirió contactarse directamente con la cantante.

Y continuó: “Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí”.

Lali Esposito hablo del hecho de acoso sexual que sufrió en Qatar

El mensaje se hizo público luego de que Ángel De Brito, durante su programa, contara que Espósito le había reenviado un mensaje que le escribió el chico en cuestión a través de las redes sociales.

El polémico momento

Todo surgió en la parte final de la tanda de penales que la Argentina disputaba contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 en el estadio Lusail. La situación ocurrió antes de que Gonzalo Montiel patee el último penal que llevó al triunfo al equipo de Lionel Scaloni. En ese momento, las cámaras del ciclo de Telefe enfocaron al joven que desde el asiento de atrás de Lali, la tomó por la cintura y generó de inmediato un repudio generalizado en las redes, con la viralización del video.

La circunstancia se había hecho conocida al día siguiente que la Selección Argentina conquistó el Mundial de Qatar.

Luego del partido, al ser consultada, la cantante había hablado sobre el acoso en general, sin referirse a la situación vivida en el estadio: “Mis amigas se suben al bondi para ir a laburar y lamentablemente también les pasa. Acá lo que sucede es que yo soy conocida, entonces llama la atención el hecho”, expuso.

Y se mostró muy crítica: “Repudiemos todo lo que vemos todos los días, no solo lo que le hacen a una Lali Espósito en un video viral”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

