La emoción de Karina Mazzocco al contar que es prima de una famosa conductora infantil

Karina Mazzocco contó que es prima de Panam y se emocionó al revelar su historia familiar

En el ciclo A la tarde (América), Karina Mazzocco y su equipo han investigado los vínculos desconocidos en muchas familias famosas. Uno de los casos más importante de este 2022 fue cuando descubrieron el caso de Chiara, una joven que sospechaba ser la hija biológica de Horacio Homs, el padre de la modelo Camila Homs. Tras realizarse un ADN, se confirmó su sospecha.

Este jueves la conductora sorprendió a todos al revelar que era la prima de una famosa: Laura Franco. La presentadora infantil estuvo invitada en el ciclo y ambas repasaron el vínculo familiar que las une. “Esto no es un invento. De verdad somos primas. Yo me enteré hace muy poco, estoy completamente en shock, casi tanto como ustedes”, señaló Mazzocco.

“Mi papá es primo hermano de tu abuela materna”, agregó Panam. Luego, Karina explicó el inicio de esta asombrosa historia: “Un día Laura me manda por WhatsApp y me dice ‘nosotras somos primas’. Yo dije ‘esta chica está desvariando’. ¿Cómo puede ser que somos primas? Y me empezó a contar la historia”.

Además, Franco admitió que al principio le costó creer que era verdad el parentesco: “Yo desde los 20 que lo escucho”. Además, la conductora infantil manifestó: “Para mí que no… como que veníamos todos de Italia somos todos primos… Yo no entendía que había un parentesco real”.

Con el paso del tiempo, ambas fueron investigando hasta entender el vínculo que las unía. “Empezamos a cruzarnos mensajes, Laura me iba detallando. Y en un momento me empezó a dejar mensajes su mamá. Empezamos a investigar, iban apareciendo familiares y se fue reconstruyendo la historia. Empezamos a compartir también parte de nuestra historia”, cerró la conductora América.

En una entrevista con Teleshow, Mazzocco habló de la importancia del ciclo A la tarde también en su carrera: “La primera a la que sorprendí fue a mí. Yo suelo ser muy crítica conmigo entonces ya que me haya sorprendido a mí el despliegue o la química que se arma en mi equipo de trabajo es algo en lo que tengo que ver. Y también la temática: jamás pensé que iba a trabajar con Luis Ventura. Lo detestaba cuando era panelista de Jorge Rial en Intrusos porque alguna vez me dieron a mí. Y así con todos: son compañeros con enormes carreras, es gente que vi durante mucho tiempo en la tele y no imaginé nunca estar conformando este equipo”.

En ese recorrido, se encontró con un llamado al aire de Susana Giménez, ni más ni menos, cuestionándole que hablara del espectáculo. Un signo de que el programa estaba haciendo ruido y de que Karina empezaba a plantarse en otro lugar. “Hasta A la tarde, yo no molestaba en el medio porque soy una tipa diplomática. Pero ahora sí, y entendí que es un crecimiento profesional”, destaca.

Respecto de los cuestionamientos de otros programas sobre las historias vinculadas a los ADN y la identidad que investiga el programa, Karina respondió: “Entiendo que es parte del juego y tengo paciencia porque recién estoy empezando a entender cómo viene la mano. Estoy moviéndome entre personas que son especialistas en este rubro, que muchos son luchadores de barro, pero campeones olímpicos. Yo, cuando veía que había un poquito de barro, cruzaba la calle para que no me salpique ni una gota. No me sé mover ahí”.

