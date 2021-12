Nicolás Occhiato conducirá los Martín Fierro Digital: la emoción de sus abuelos “influencers” y la posibilidad de ganar una estatuilla

Nicolás Occhiato formará una dupla de conducción junto a Cande Ruggeri en los Martín Fierro Digital 2021

Este sábado tendrá lugar la esperada entrega de los Martín Fierro Digital 2021 en el salón principal del Hotel Comahue de la ciudad de Neuquén y será transmitido por Infobae. A las 21 comenzará la alfombra roja, y a las 22 la ceremonia donde se consagrarán los ganadores de la noche. Nicolás Occhiato conducirá una parte de la velada y formará dupla junto a Cande Ruggeri. Esta es la tercera vez que el joven de 28 años estará al frente del evento, y además tiene la expectativa adicional de estar nominado en una de las categorías. En diálogo con Teleshow, el conductor palpitó la gran noche de las estatuillas doradas donde se premia a los mejores contenidos del mundo virtual.

“Tuve la suerte de conducir las dos ediciones anteriores, una con Sol Pérez, la otra con Lizy Tagliani, y cuando se empezó a barajar la posibilidad de esta nueva entrega me consultaron si en la fecha podía viajar, sobre todo porque esta vez es ahí en la pronvicia de Neuquén, y por supuesto que siempre predispuesto; es un honor que me llamen, que me tengan en cuenta y que les guste lo que hago”, explica en un comienzo sobre su reacción al ser convocado nuevamente. También cuenta que coincidió en proyectos laborales con Ruggeri, su compañera en esta ocasión, y tienen en común el sentido del humor: “Nos vamos a divertir mucho seguramente esta vez también”.

Durante la gala donde también oficiarán de conductores Barby Franco y Marito Bracus, habrá un momento donde Occhiato no podrá evitar que el nerviosismo lo invada. En esta ocasión se encuentra ternado en la categoría de Mejor Conducción de Radio Nativa Digital, por su programa Nadie dice nada, de la mano de su productora, Luzu TV. En la terna compite con Flor Halfon (Futurock) y Christian Cimminelli, Elisa Sánchez y Tomás Rebord, de Caricias Significativas (El Destape).

Nicolás Occhiato está nominado en los Martín Fierro Digital 2021 en la categoría de Mejor Conducción de Radio Nativa Digital, por su programa, Nadie dice nada

De lunes a viernes toma el micrófono de 10 a 13 junto a Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde y transmiten su programa radial en vivo a través del canal de YouTube Luzu TV y al mismo tiempo por Twitch. “Este último año estoy muy dedicado a todo lo digital, más allá de que siempre hay proyectos de televisión y me gusta y me divierte mucho hacerlo, todo este año estuve abriendo mi productora digital, así que estoy muy abocado a eso y creo que es ahí donde voy a pasar el resto de mis años a futuro, compartiendo con la tele obviamente”.

Sobre el desafío de emprender en un momento tan particular de la industria del entretenimiento, la respuesta del público lo sorprendió gratamente: “Con Luzu nos fue mucho mejor de lo que yo creía, es el primer año, ojalá que de muchos. Terminamos con más de 3 millones de visualizaciones mensuales en el canal, 60.000 personas escuchándonos en vivo todas las mañanas, la verdad que estoy muy contento, no me esperaba eso”. Y reconoce: “Es un sueño cumplido que no esperaba cumplirlo a esta edad porque es algo que yo proyecté y me lo imaginaba después de mis 30, y la pandemia, con todo lo malo que trajo por ahí me hizo acelerar todos los procesos y pude formar la productora a los 28″.

En su rol de conductor en Tenemos Wi Fi (Net TV), el ciclo que ya lleva cuatro temporadas en la pantalla chica

“Hay mucho de autogestión, todo tiene que ver con remarla, emprender, y la posibilidad de dar trabajo, de dar oportunidades. Hoy en la productora le estamos dando trabajo a diez personas, y es algo que no me esperaba a esta edad. No es joda, es levantarse todos los días y remar, pero feliz”, sentencia. Incluso se alegra porque entrevistó a muchos de los nominados en su programa radial. “A mí muchos referentes me han dado oportunidades muy lindas, y ahora podría ser yo quien les anuncie que ganaron un premio, sería muy lindo la verdad, me enorgullece”, confiesa.

En cuanto a sus proyectos televisivos para el 2022 detalla que hay grandes posibilidades de continuar con Tenemos Wi Fi, el programa que conduce por Net TV: “Estamos al aire hace cuatro temporadas, y es un gran semillero donde conocés humoristas nuevos que después terminan laburando en muchos otros programas de aire”.

En un recorrido por sus redes sociales es imposible que pasen inadvertidos sus “abuelos influencers”, Conce y Victorio, quienes conquistaron a los espectadores las previas del Bailando 2019 en el que Occhiato resultó el gran campeón junto a su compañera de baile, Flor Jazmín Peña. La historia de amor de 56 años juntos y el espíritu de superación de sus abuelos capturaron la atención en las redes sociales. A través de la cuenta de Instagram de su nieto suelen compartir algunos momentos de sus domingos familiares y acumulan miles de reproducciones en cuestión de horas.

Occhiato junto a sus abuelos, Conce y Victorio, dos estrellas en las redes sociales

“Estoy grabando un documental de la vida de ellos, de cómo fue su llegada para acá, de lo que la lucharon, y sí, claramente que cada vez que subo algo de ellos a la gente le encanta, y a mí me gusta mucho porque a ellos también les doy un motivo para prepararse, para lookearse, para pensar en que tienen que hacer un video”, cuenta emocionado. “Mi abuelo aprendió a grabar, a mandarme videos por WhatsApp, y es algo que quieras o no para ellos es muy importante, sentirse activos, sentirse importantes”, expresa.

“Los hago leer los mensajes que le llegan de la gente y para mi abuela, que siempre tuvo un lado artístico que nunca lo pudo llevar a cabo por su vida por lo que le pasó y por cómo fue venir de Italia, es como cumplir un sueño a los 70 y pico. En este sentido, sobre la posibilidad de cumplir los sueños a cualquier edad, cabe recordar que en plena cuarentena el cantante guatemalteco Ricardo Arjona se conmovió al ver un video de la pareja bailando un tema suyo y decidió compartirlo en su cuenta de Instagram, lanzando a la fama internacional al matrimonio.

“Ellos miran todo, son mis fanáticos número uno, y yo a veces les digo que no van a hacer tiempo de ver todo, entre que me ven a la mañana, a la noche, y las notas que van saliendo, no llegan a ver todo, pero hacen el intento”. Y concluye: “No hay cosa que me haga más feliz, poder devolverle un poquitito a ellos, porque yo me crie viendo todo eso y gran parte de lo que soy es gracias al amor de ellos”.

