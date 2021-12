La insólita confusión del hijo de Jimena Barón: “Pensó que iba a tener un hermano”

Jimena Barón y su hijo Morrison (Instagram)

Son madre e hijo, pero también compinches y compañeros de aventuras. Y da gusto verlos interactuando en las redes sociales. Por eso, Jimena Barón no dudó en compartir con sus seguidores un insólito hecho ocurrido en la tarde del lunes. Es que, según explicó, su pequeño de siete años de edad encontró un objeto e, inmediatamente, dedujo que ella estaba embarazada y se enterneció.

“Morrison vino corriendo a abrazarme con un PCR negativo en la mano, pensando que va a tener un hermano”, escribió la intérprete de La Cobra en un tuit que reposteó en sus historias de Instagram. Y después publicó una foto en la que se lo podía ver al niño que tuvo como fruto de su relación con Daniel Osvaldo, sosteniendo lo que él creyó que era un test de embarazo.

Momo con el PCR en la mano (Instagram)

Cabe recordar que, después de terminar su trabajo como jurado en La Academia de ShowMatch, Jimena decidió disfrutar de un fin de semana junto a su flamante novio, Matías Palleiro. “Claramente es amor”, escribió divertida junto a un par de fotos en las que se veían las manos del muchacho, que estaba siguiendo una carrera de autos por su celular mientras, al mismo tiempo, miraba un partido de fútbol en televisión.

Hace pocos días, durante una visita a Los Ángeles de la Mañana, la actriz y cantante había asegurado que tenía ganas de ser mamá otra vez. Pero, claramente, este no sería un plan para el corto plazo, ya que la relación que mantiene con el joven al que dio a conocer como Mr. Habano todavía es muy reciente. De hecho, la primera escapada a solas de la pareja fue en el mes de noviembre. “A veces es lindo dejar las redes unos días para mirar por la ventana del auto y preguntarse que harán las vacas cuando hay tormenta; más lindo aún es tener el tiempo de frenar a saludarlas y que se acerquen”, había escrito junto a una serie de fotos de esos días de playa al regresar a Buenos Aires.

Pero, después de haberse ausentado durante una semana del programa de Marcelo Tinelli, Jimena se había visto obligada a blanquear su noviazgo. “La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca”, dijo al ser consultada por su viaje.

Una de las primeras imágenes que publicó Jimena de Mr. Habano (Instagram)

Luego confirmó que había estado con su nuevo candidato durante esa escapada. “Bien acompañada, marcha todo muy bien”, dijo cuando le preguntaron si había ido sola. Y, en tono de humorada, también se refirió a la charla que mantuvo con Mary, la mujer que se había quedado a cargo de su hijo y que sus seguidores conocen muy bien por las divertidas historias que suele subir junto a ella.

“Con Mary vamos a tener que hablar muy seriamente porque me quedé tranquila que Momo se quedaba con ella y lo despachó a la casa de una amigo. Me cobró cada hora, obviamente, pero no le conviene irse porque recibe muchos canjes trabajando en casa”, arremetió la ex jurado. Cabe recordar que la artista venía siendo relacionada con Palleiro, el ex novio de la cantante Melina Lezcano, desde que en el mes de octubre no pudo ocultar su afonía y aclaró que había tenido una cita nocturna junto a un enigmático caballero que fumaba habanos.

