Darío Lopilato recordó su desopilante encuentro con Furia de GH: “Tiene unos ojazos”

Darío Lopilato recordó su encuentro con Furia previo a su ingreso al reality (Video: Cortá por Lozano - Telefe)

Furia ha logrado dejar su huella dentro de la casa más famosa del país. Pero parece que su notoriedad no solo ha sido en Gran Hermano (Telefe), sino también en otros programas previa su llegada a la fama. Esto fue confirmado por Darío Lopilato, quien dio detalles de su encuentro cara a cara con la deportista de riesgo, a lo cual definió como “un momento muy divertido”.

En diálogo con el equipo de Cortá por Lozano (Telefe), el actor fue consultado por Vicky Xipolitakis respecto a este encuentro. “Vos, la conoces a Furia antes de que sea famosa. Estuvo en un programa de citas y quiero saber cómo era ella en ese momento”, comentó la modelo, quien sigue esta edición del reality desde sus comienzos. Sin filtro, el invitado señaló que fue “divina” durante su participación en el ciclo de citas que condujo en el año 2022, llamado Flechazo Amor Oculto, por la pantalla de El Nueve.

Entre la gran cantidad de personas que pasaron por el estudio estuvo la entrenadora de deporte de alto riesgo. Fiel a su avasallante personalidad, el hombre dejó en claro cómo lo encandiló en plena emisión, donde ella debía encontrar a su potencial pareja. “Me acuerdo que me acerco, le hago una pregunta intimista, de lo que pasaba ahí, no recuerdo qué le digo y ella hace un silencio, me mira a los ojos y me dice: ‘que lindos ojos que tenes’. Y yo le dije ‘vos también tenes muy lindos ojos’, porque es verdad, tiene unos ojazos”, recordó, entre risas, el cuñado de Michael Bublé.

Su anécdota dejó completamente sorprendida a la exvedette, quien le señaló: “Te quería levantar”. Pero, por su parte, el intérprete dejó en claro que se trataba de su comportamiento, el cual es el mismo dentro del reality. “En ese programa ella iba directo, con las preguntas no tenía filtro y era muy divertido”, continuó.

El conductor habló de la dinámica del programa y cómo los participantes elegían a sus parejas

Sin embargo, Scaglione no contó con la misma suerte que otros participantes en el certamen y se fue sin haber formalizado un vínculo amoroso. “Se veía que se iba a armar una pareja pero al final no. Pero era muy lindo porque se iban eligiendo parejas, de lo que ibas escuchando, las historias personales, creo que ella no lo eligió a él”, señaló Lopilato.

Asimismo, no dudó en explicar la dinámica del programa de citas, el cual contaba con varias instancias. En caso de ir por todo con la persona elegida como su potencial pareja, los participantes debía cumplir un reto para llevar el gran premio. “El programa era que de pronto si vos llegabas a la final y te elegías con una pareja, hacías match, se tenían que dar un beso por 30 segundos y te llevabas una bolsa de plata”, reveló el hombre ante la mirada del equipo de Verónica Lozano, quienes se emocionaron ante la emoción del dinero que podían obtener en el certamen.

El difícil momento que atraviesa Furia en su estadía en Gran Hermano

La joven logró perfilarse como una de las potenciales ganadores de esta edición, pese al polémico comportamiento que supo mostrar en ciertas ocasiones. Pero no todo fue color de rosa en su participación en el juego. En especial luego de ser diagnosticada con leucemia tras realizarse unos estudios médicos.

“Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que andar en tratamiento y, por ende, como es nivel uno y no cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, explicó la pelirrosa a los jugadores que la miraban desde sus lugares en la habitación. “Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”, continuó mientras doblaba ropa, en un intento de restarle seriedad al asunto.

Furia le contó a sus compañeros que fue diagnosticada con leucemia (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Ante la inquietud de sus compañeros, la jugadora les explicó que no era necesario llevar a cabo un riguroso tratamiento. Sin embargo, destacó que su situación puede llegar a agravarse en un futuro. “Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, detalló Juliana, quien también les adelantó que debe llevar una vida sana, dejar el cigarrillo y cambiar el tipo de entrenamiento que realizaba.

Esto llevó a que los jugadores se emocionaran, por lo que no faltaron los abrazos y el llanto desconsolado por parte de Virginia. “Son mi familia, por más que no quiera admitirlo”, sentenció la competidora de 27 años tras hablar sobre su salud.