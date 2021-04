El cruce al aire entre Julia Mengolini y Yanina Latorre por fumar marihuana durante el embarazo: debió intervenir Ángel de Brito

El cruce de Yanina Latorre y Julia Mengolini al aire luego de que la periodista dijera que consumió cannabis durante el embarazo (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

“La verdad es que yo fumé porro todo el embarazo. Si no hubiese sido por esa planta milagrosa, me hubiera sentido para el orto durante nueve meses. No es una recomendación: porque imaginensé que no me voy a animar a recomendar esto”, dijo Julia Mengolini en su programa radial radial Segurola y Habana, por Futurock, y generó controversia.

La periodista realizó dichas declaraciones el martes 20 de abril por el Día de la Marihuana, y fueron replicados en la emisión del jueves de en Los Ángeles de la Mañana, ciclo en el cual la conductora brindó un móvil para expresar su opinión al respecto. Allí, se dio un cruce primero con el conductor Ángel de Brito, y luego con Yanina Latorre, con quien ya había protagonizado una fuerte peleado en vivo en junio del año pasado.

“Qué quilombo que armaron, eh”, comenzó la periodista en el móvil. “No, lo armaste vos, mami”, respondió De Brito y cuestionó por qué su entrevistada consideraba que en su ciclo habían generado la polémica por sus declaraciones. “Yo, la verdad, dije algo que no era ninguna recomendación. Conté una experiencia propia en mi programa de radio, que, como bien dice Yanina, no escucha nadie. Y ustedes decidieron salir a amplificarlo. Perfecto. Igual, me parece una gran oportunidad para hablar de un montón de cosas”, dijo Mengolini y quiso aprovechar la oportunidad para hablar del debate del consumo del cannabis.

Ahí se dio la primera intervención de Yanina Latorre, quien, al unísono con Ángel de Brito, preguntaron “qué tiene de malo” haber reproducido los dichos de la periodista. Y allí se dio el cruce entre Mengolini y la panelista del ciclo de El Trece.

Julia: —¿Qué tiene de malo? Porque ayer me criticaron justamente por estar dando un mensaje irresponsable.

Yanina: —Y, sí...

Julia: —En todo caso, yo te preguntaría por qué lo amplificás si te parece un mensaje irresponsable. A mi no me parece irresponsable.

Yanina: —Porque como programa periodístico también damos información e informamos de periodistas que hacen mal su laburo como lo estás haciendo vos. A veces es más fácil decir que te equivocaste y no cambiar la versión. Es poco responsable, te lo digo como madre.

Julia: —No me equivoqué. No.

Yanina: —Sí, nosotros amplificamos lo que queremos.

Al ver que el diálogo entre Latorre y Mengolini no llegaría a buen puerto, De Brito les propuso “hablar sin pelear”.

Yanina: —Ahora la culpa es nuestra.

Julia: —Yo soy absolutamente responsable y prefiero venir a aclarar un par de cosas. Una, la más importante, es que yo usé vaporizador. De esto se sabe tan poco, que es algo que me preguntó poquísima gente. Es tal el tabú alrededor del tema y tal la ignorancia...

Ángel: —No soy especialista, soy ignorante en la marihuana, el porro y en drogarse...

Yanina: —Claro, qué bueno serlo.

Ángel: —Te hago una pregunta puntual: ¿qué diferencia hay entre el vaporizador y el porro?

Julia: —Que no hay combustión con el vaporizador. Esté re contra comprobado.

Ángel: —Pero vos dijiste “fumé porro todo el embarazo”.

Julia: —No, lo que quise decir es que consumí cannabis.

Entonces, una de las panelistas -a quien la cámara no mostró- intervino: “Ah, lo que quisiste decir...”.

Los dichos de Julia Mengolini sobre la marihuana (Audio: "Segurola y Habana", Futurock)

Ángel: —Chicas, esperen. Hablemos tranquilos porque sino, no se entiende.

Yanina: —Qué mentirosa.

Julia: —Sí, sí, consumí cannabbis.

Ángel:—Apaguen los micrófonos. Basta, Yanina. Cortala.

Julia: —No, ¿cómo “qué mentirosa”? No, así con Yanina no, Ángel. La verdad no me interesa hablar de esta manera.

Ángel: —Calmada Yanina, calmate vos también. Quiero hablar tranquilos del tema.

Julia:—Si, a mi también me gustaría hablar tranquilos del tema.

El móvil siguió sin la intervención de ninguna panelista. Fue un diálogo entre Ángel de Brito y Julia Mengolini. En un tramo, mientras hablaban ellos dos, el conductor mantenía su postura al segurar que el mensaje de la periodista había sido “confuso”, y ella refutaba al expresar que a su audiencia en la radio “las cosas le quedaron más claras”, se escuchó de lejos -porque su micrófono estaba apagado- una queja de Latorre.

“¿Te podés callar, Yanina? Está el micrófono apagado y siguen hablando”, dijo el conductor y Mengolini esbozó una risa. Luego la entrevista continuó y sobre el final, Maite Peñoñori le consultó si no había encontrado algún medicamento para los malestares durante el embarazo, pero la entrevistada respondió que a ella no le había hecho efecto ninguno.

