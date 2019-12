“En el mismo canal sucedió también que muchas veces, esto me extraña menos, que Alberto Fernández en vivo le escribe a los columnistas diciendo no digas tal cosa y decí tal otra. Yo le quiero pedir a los chicos del Gobierno que no escriben y no llamen más. Con esto demuestran que no cambiaron nada. Es un delirio que sigan mandando mensajes, ni siquiera a periodistas amigos, sino a periodistas que no conocen”, concluyó el conductor de PPT, que cada semana tendrá su columna en la radio que lo tiene como figura.