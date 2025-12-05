Tecno

Científica informática que trabajó en Meta indicó las claves para tener éxito con la IA

Tras liderar proyectos y fundar Yutori, Devi Parikh sintetizó las habilidades fundamentales para usar la inteligencia artificial. Una de ellas es aprender de la práctica


La flexibilidad profesional y la concreción de proyectos, elementos esenciales en inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial ha transformado tanto el entorno tecnológico como los desafíos para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en este sector.

La expansión de aplicaciones, desde modelos de lenguaje hasta sistemas de recomendación y asistentes virtuales, demanda perfiles que sepan adaptarse a una industria donde los cambios resultan constantes y las habilidades técnicas evolucionan de manera acelerada. Navegar ese escenario requiere no solo formación sólida, también estrategias para impulsar una carrera en un contexto competitivo.


En el dinámico ámbito de la inteligencia artificial, experta destaca la importancia de adaptarse a nuevas tendencias y ejecutar ideas hasta el final - (Imagen ilustrativa Infobae)

Quién es Devi Parikh y por qué influye en el sector tecnológico

En este contexto de transformación se destaca la figura de Devi Parikh, referente internacional en inteligencia artificial. Originaria de la India, Parikh reside en San Francisco y cuenta con una trayectoria en investigación, docencia y dirección de equipos en grandes tecnológicas. Su formación incluye un doctorado en visión por computadora por Carnegie Mellon University y una etapa como profesora de visión artificial en Georgia Tech.

El salto a la industria llegó cuando se sumó al equipo de Facebook AI Research (FAIR), unidad de investigación de Meta, donde más tarde lideró la división de GenAI. Durante su tiempo en FAIR y Meta, Parikh participó en proyectos que influyeron en la evolución de la inteligencia artificial generativa y la aplicación de modelos multimodales.

Recientemente fundó Yutori, su propia startup dedicada a crear agentes de IA para facilitar tareas del día a día, como búsquedas en plataformas de viviendas o recomendaciones de productos, según divulgó el portal de finanzas, Business Insider.

A raíz de más de 15 años en el sector y tras su paso por empresas de referencia, Parikh compartió con el medio estadounidense su visión sobre los elementos que abren camino al éxito para nuevos talentos y profesionales de la inteligencia artificial.


Así aconseja Devi Parikh construir una carrera exitosa en inteligencia artificial sin depender solo de títulos académicos - Abhishek Das/Handout

Cuáles son las claves para tener éxito con la IA

  • No hay limitación académica para usar la inteligencia artificial

Entre las recomendaciones clave, Devi Parikh menciona que no es indispensable contar con un doctorado para acceder a los desarrollos más innovadores en inteligencia artificial.

La científica resaltó que si bien el doctorado puede resultar útil para quienes planean seguir una carrera académica, las empresas priorizan habilidades prácticas y experiencia en el entrenamiento de modelos o la resolución de problemas técnicos.

De acuerdo con Parikh, en su startup valoran la capacidad de los postulantes para demostrar conocimientos en entrevistas técnicas y su participación en proyectos, en lugar de centrarse únicamente en el grado académico.

El avance de la inteligencia artificial abrió caminos para quienes trabajan desde comunidades de código abierto, colaboran en startups o abordan retos reales fuera de los institutos de investigación.

  • Aprendizaje y formación constante y autónoma

En el cambiante universo de la inteligencia artificial, experta aconseja a los profesionales enfocarse en sumar habilidades técnicas, actualizarse de manera continua y buscar motivaciones genuinas en los desafíos, más allá de la obtención de títulos académicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda recomendación se vincula con la flexibilidad profesional. Parikh observa que la dinámica de la inteligencia artificial obliga a los especialistas a renovar sus enfoques. Al tratarse de un campo donde surgen nuevas herramientas y algoritmos en ciclos cortos, restringirse a tecnologías ya conocidas puede limitar el desarrollo profesional.

De acuerdo con la científica, quienes tuvieron éxito son aquellos dispuestos a actualizarse, explorar áreas emergentes e incluso redefinir su identidad profesional según las oportunidades del sector.

  • Trabajar con vocación

La especialista remarca que el interés personal constituye una motivación más sostenible que las estrategias puramente oportunistas. Sus propias decisiones, como abandonar una posición de liderazgo en Meta para emprender en Yutori, se guiaron por la búsqueda de proyectos estimulantes más que por la lógica convencional de carrera.

  • Finalizar los proyectos e ideas formuladas

Experta sostiene que la inteligencia artificial demanda perfiles versátiles, capaces de integrar nuevos conocimientos rápidamente, liderar tareas prácticas y concluir desarrollos, cualidades imprescindibles para avanzar en la industria tecnológica actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parikh subrayó la importancia de llevar las ideas hasta la implementación total. La investigadora observó que muchos profesionales abandonan propuestas tras los primeros avances, privando al sector de impactos concretos.

Destacó el caso de su serie de entrevistas “Humans of AI”, que completó durante la pandemia y aumentó su reconocimiento en la comunidad científica al visibilizar el lado humano de personalidades en IA.

La experiencia de Devi Parikh y sus recomendaciones reflejan las exigencias cambiantes de la industria de la inteligencia artificial y la relevancia de valores como la adaptación y la iniciativa personal.

Su paso por la academia, grandes empresas y el emprendimiento aporta una visión clara: el éxito en este campo no depende de atajos ni recetas únicas, sino de la disposición a aprender de forma continua, transformar intereses en proyectos concretos y responder con flexibilidad a un entorno en permanente evolución.

