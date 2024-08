Cuál es la memoria RAM ideal para un computador gamer

La memoria RAM mínima para videojuegos debe ser de 8 GB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir la memoria RAM adecuada para optimizar tu PC gaming puede ser una decisión difícil debido a la gran variedad de modelos disponibles en el mercado. Sin embargo, hay varios factores clave que puedes considerar para tomar la mejor decisión y mejorar significativamente tu experiencia de juego.

Esta memoria es un componente crucial en cualquier computador, especialmente en un equipo pensado para videojuego. La RAM almacena datos a corto plazo que la PC necesita para funcionar correctamente, permitiendo que el sistema responda rápidamente y mejore las tasas de fotogramas en comparación con sistemas con menos memoria.

A diferencia de un disco duro o una SSD, que almacenan datos de forma indefinida, esta memoria se reinicia cada vez que se apaga o reinicia el sistema. Esto se debe a que es una “memoria volátil”, lo que significa que solo almacena datos cuando tiene energía eléctrica.

Factores clave para elegir la mejor memoria RAM para gaming

Capacidad de la memoria RAM

La capacidad de la RAM es uno de los aspectos más importantes a considerar. Para los juegos modernos, se recomienda un mínimo de 16 GB de RAM, aunque 32 GB o más pueden ofrecer un mayor rendimiento y adaptarse mejor a las exigencias actuales y futuras. Los juegos modernos de PC necesitan recuperar recursos rápidamente, y una mayor capacidad de RAM permite almacenar y acceder a estos datos con mayor eficacia.

Velocidad de transferencia de datos

La velocidad de la RAM, medida en MHz, también es crucial para el rendimiento del sistema. Para evitar inconvenientes al ejecutar juegos AAA, se recomienda una velocidad de 3200 MHz o superior. Una mayor velocidad de transferencia de datos permite que los juegos y aplicaciones respondan más rápido, mejorando así la experiencia de usuario.

Latencia

La latencia es el tiempo que tarda la RAM en responder a una petición. Se mide en nanosegundos (ns) y, en términos generales, una menor latencia resulta en un mejor desempeño. Al elegir una RAM, busca módulos con la menor cantidad posible para optimizar la respuesta del sistema.

Tipo de memoria

La DDR4 es el tipo de memoria más común y sería el mínimo a considerar para una PC gaming. La DDR5, aunque más cara, ofrece mayor velocidad y capacidad, representando la opción más avanzada en el mercado actualmente. Es importante asegurarse de que el tipo de memoria elegido sea compatible con la placa base del sistema.

Compatibilidad de la RAM con la Placa Base

Antes de considerar la capacidad y la frecuencia de la RAM, es fundamental asegurarse de que sea compatible con la placa base y el procesador de tu PC. Una RAM incompatible puede no funcionar correctamente o no encajar en las ranuras de memoria de la placa base.

Las placas base modernas son compatibles principalmente con la RAM DDR4. Es importante no confundir DDR4 con DDR3, ya que no son intercambiables. La DDR4 tiene diferentes tiempos, voltaje y número de pines en comparación con la DDR3, lo que asegura que no se pueda instalar accidentalmente una en lugar de la otra.

Cantidad de RAM necesaria para gaming

Para gaming, 8 GB se considera la línea base para los títulos AAA. Sin embargo, las exigencias de RAM van en aumento. Juegos como Red Dead Redemption 2 recomiendan 12 GB de RAM para un desempeño óptimo, mientras que Half-Life: Alyx requiere 12 GB como mínimo. Por lo tanto, se recomienda una RAM de 16 GB para seguir jugando nuevos lanzamientos en el futuro.

Si planeas hacer algo más que solo jugar, como transmitir en vivo y realizar multitareas, considera 32 GB de RAM. Esto te permitirá transmitir en vivo, tener conversaciones en Discord y mantener YouTube o Twitch abiertos en segundo plano sin problemas de rendimiento.