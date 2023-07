Los mejores filtros de TikTok para usar con la mascota

Los filtros de mascotas tiene diferentes diseños divertidos y tiernos.

Las mascotas son un acompañante muy importante para muchas personas y las redes sociales sirven para mostrar ese cariño y jugar con ellas. Para eso existen filtros en TikTok que permiten cambiar su aspecto o crear contenido divertido.

Algunos de estos filtros usan inteligencia artificial para adaptarse a las características de los animales y, por ejemplo, cambiar su rostro, sus ojos o generar una imagen con un arte en particular, tomando los elementos que tiene alrededor.

Una manera de encontrar este tipo de contenidos es llevo al buscador de la aplicación y poner #Petfilter, con este numeral aparecerán una gran variedad de videos y ahí cada uno podrá elegir el que más le guste para probar con su perro o gato.

Así que aquí dejamos un listado de los filtros más divertidos y curiosos para usar con las mascotas en TikTok.

Filtros con inteligencia artificial

Este tipo de contenidos no son exclusivos para mascotas, pero se les puede sacar mucho provecho con los animales que están en casa para obtener diseños diferentes de ellos y guardar una imagen para un fondo de pantalla, por ejemplo.

El primero es AI Style, con él será posible tener un diseño tipo caricatura de la mascota, en una imagen que aprovecha los demás objetos que están en el entorno para adaptar un concepto, poniendo al animal como protagonista.

Con un formato similar funciona AI Manga, que subiendo una foto o directamente con la cámara de TikTok permite crear una imagen con inteligencia artificial con estilo de anime japonés para los amantes a ese tipo de contenido.

Finalmente, está Spider verse filter. Con él será posible vestir a nuestro perro o gato con un traje de Spider-Man y ver cómo sería su versión en el universo de este superhéroe.

Otros filtros

En TikTok hay más opciones dedicadas a los animales. Por ejemplo, está Mi mascota y yo, que es un filtro que modifica la cara de ambos, haciendo más ancha su boca y nariz con un gesto gracioso.

Hay unos que se enfocan en vestirlos con algún gorro en especial, como Dog hat for Cat, Emo Cat, Wizard Cat y Deal With it Cat. Todos estos funcionan únicamente con animales.

Uno de los filtros más virales, con más de 170 mil videos, es Big eyes pet, que hace referencia a una escena de Shrek 2 en la que Gato aumenta el tamaño de sus ojos para generar ternura. El usuario Paulo Casado se encargó de llevar este diseño a TikTok y funciona perfecto con animales, porque modifica sus ojos para generar ese aspecto tierno.

Es importante tener en cuenta que todos estos filtros funcionarán mejor según la manera en la que se grabe y que el animal esté quieto durante unos segundos para que la aplicación detecte su rostro y adapte el diseño a su aspecto físico.

Para usar cualquiera de estos contenidos hay que dirigirse al buscar y poner el nombre. También es posible ver el filtro en el video de otro usuario y acceder a él oprimiendo en la etiqueta naranja que aparece arriba del nombre del perfil.

Dog Vision, el filtro que revela cómo ven los perros

Este filtro tiene la capacidad de simular la visión de los perros. Al aplicar este efecto en un video, se produce una alteración en los colores y se ajusta la percepción visual para imitar la visión cromática limitada que tienen estos animales.

El resultado obtenido es visualmente interesante y divertido, ya que permite experimentar cómo sería ver el mundo desde la perspectiva de un perro. El efecto Dog Vision ha ganado popularidad en TikTok, y numerosos usuarios lo utilizan para añadir un toque único a sus videos.

Paso a paso para utilizar el filtro en TikTok:

- Abrir la aplicación de TikTok en el dispositivo móvil.

- Dirigirse al buscador dentro de la aplicación.

- Escribir el nombre del filtro que se desea utilizar, en este caso, Dog Vision.

- Aparecerán múltiples vídeos de otros usuarios que han empleado ese efecto.

- Seleccionar cualquier vídeo al azar que tenga el efecto que se desea usar.

- Una vez dentro del video, se debe buscar y seleccionar la estrella naranja que permitirá utilizar el filtro de manera sencilla y fácil.

- El usuario estará listo para crear su propio TikTok utilizando ese filtro.