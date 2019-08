– Yo hace 6 años creé una compañía de alimentos, tengo un background financiero, así que no sabía nada de alimentos, lo que sí, me apasionaba mucho. Por lo tanto, contraté una empresa de I+D que hacía productos y formulaciones a empresas grandes, para que me hiciera un producto a mí, que sea de origen vegetal. Después de un año, llegaron con un producto horrible. Me di cuenta que la I+D era súper precaria, súper obsoleta, sin tecnología, sin ciencia, eran 3 personas en bata blanca, en un laboratorio, haciendo ensayo y error, y leyendo papers de 1980, para generar innovación. Eso explicaba por qué el entorno alimentario está cómo está. Uno entra al supermercado y sale más confundido de lo que entra. Leemos los ingredientes de los productos que consumimos todos los días, y no entendemos nada. La industria de alimentos, hoy día, es el principal factor del cambio climático. Vemos lo que está pasando en el Amazonas, que es todo por esta manera de producir los alimentos. Lo que comemos no está mal, nos hace felices, es delicioso. La manera en la que hacemos lo que nos gusta comer, está mal. Hoy hay que invertir una cantidad brutal de recursos, tierra, agua, energía, para poder producir un kilo de carne, y hay un reino vegetal que ni siquiera está explorado. Hay más de 400.000 especies de plantas en el mundo, y no conocemos ni el 0.1% de ellas. Así se fue gestando NotCo. Quisimos sacar al animal de la ecuación.