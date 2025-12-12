Crimen y Justicia

“Te salvaste de que no saqué el cuchillo”: acusan a dos mujeres de maltratar y amenazar chicos de un hogar en Balcarce

Son dos empleadas de la institución que ya fueron echadas y serán indagadas por la Justicia de Mar del Plata

Las acusadas

Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de la localidad bonaerense de Balcarce, y Marisa Benaduche, empleada del lugar, son investigadas por la Justicia de Mar del Plata por una serie de presuntos maltratos violentos contra al menos tres chicos de entre 10 y 12 años que tenían a su cuidado. El escándalo estalló después de que dieran a conocer varios audios en los que se escuchan insultos, gritos y amenazas dirigidas a menores que viven en el hogar.

Ambas fueron desvinculadas de la institución y la próxima semana deberán presentarse ante los fiscales que llevan adelante la investigación, quienes las indagarán.

Infobae accedió a las grabaciones que primero fueron divulgadas por el periodista de Balcarce, Hugo Ponce, de Infórmese Primero. No obstante, este medio decidió no publicarlas para resguardar a los niños que se oyen.

En los audios se pueden escuchar una serie de malos tratos, gritos y amenazas que estremecen. De fondo, se llegan a oír los llantos de uno de los chicos agredidos y cómo intenta defenderse de los insultos, en medio de una crisis de nervios. Ese registro ya está incorporado al expediente que tienen a su cargo los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.

Fuentes con acceso a la investigación adelantaron a este medio que ambas mujeres serán indagadas el próximo miércoles 17 de diciembre, en el marco de una imputación por los delitos de amenazas y coacción. Por el momento se investigan los maltratos contra tres chicos del hogar.

El hogar de Balcarce donde ocurrieron los maltratos

La institución funciona como hogar convivencial para niños y adolescentes derivados por el Servicio Local o por orden judicial, provenientes de entornos de vulnerabilidad, violencia familiar o conflictos graves. Se supone que bajo su resguardo, los menores reciben asistencia educativa y afectiva. Los audios, sin embargo, reflejarían una situación completamente diferente. De acuerdo con lo que trascendió, fue otra empleada quien grabó la situación.

El hecho que desencadenó la intervención judicial se habría producido tras una crisis emocional de uno de los niños, quien rompió un vidrio al enterarse de que su hermano podría ser trasladado a otro hogar.

“Tenés una boca que es una letrina. ¿Quién carajo sos vos para escupir a una mujer?“, le dice -presumiblemente- Género a uno de los chicos. En ese momento, el menor, llorando, le responde que ”Marisa (Benaduche) lo empujó" y “le hizo golpear la cabeza contra la pared”.

“Yo, ¿sabés qué hago, mi amor? Te rompo la cara de una cachetada si me llegás a escupir. Porque es gente que viene a trabajar, que tiene su familia, que tiene sus problemas. ¿Vos qué te pensás que sos?“, le retruca la directora.

En otro momento, la mujer le profiere más insultos y le advierte que no lo va a escuchar en su defensa. El chico, nervioso, le implora que le dé la oportunidad de explicar la situación. “Callate la boca porque te pego una cachetada”, le dijo la mujer.

No lo vuelvas a repetir porque te voy a romper en veinte. Me llamo Alejandra y te hago recagar a palos afuera. Una gran paliza te hago dar, ¿eh? Y no se da cuenta nadie", le advirtió.

Después lo amenazó con denunciarlo al chico en la comisaría. “Vas a la comisaría porque te voy a denunciar. Porque si a alguno de los nenes me les pasa algo, empiezo por vos porque se me canta. (...) Y te salvaste de que no saqué el cuchillo”, le dijo mujer. Las lágrimas como telón de fondo.

Yo hago una denuncia en la comisaría y por la edad que tenés y los golpes que tiene Tadeo, y lo llevo con un médico, vos te quedás adentro. Te llevo a un reformatorio en dos días, flaco”, amenazó.

La discusión continuó.

“Repetímelo a mí. Putéame una sola vez, por favor. Putéame. Putéame una sola vez, por favor. Una. Putéame. Tengo cuatro hijos. Perdí a mi vieja y a mi marido”, continuó la directora.

El nene, en ese momento, le retrucó con una oración que conmueve: “Yo también perdí a mi mamá, perdí a mi papá”. “Y me ocupo de ustedes. Y vas a perder la vida porque te la voy a hacer miserable”, retrucó la mujer.

En otro tramo de la agresión, la directora insistió con que iba a hacer que el chico fuera a la comisaría.

“Si vos mañana te vas a la comisaría, flaco, acá no estás más. No tenés lugar donde ir. Porque no tenemos hogares donde quieran a gente como vos. Te vas a la comisaría mañana. Yo hago la denuncia. No, flaco, son las diez y media, nene. ¿Vos te pensás que a mí me pagan para esto? No vas a cambiar porque sos una porquería. Las porquerías no cambian", habría dicho Género, según el audio.

Me haces una más y te hago chupar el dedo con mierda delante de todos”, le dijo la mujer en otro momento del maltrato. “Y vos que ni te diste vuelta, pedile a Dios o a quien mierda quieras pedirle cómo carajo vas a encontrar a alguien que se fije en vos, porque familia no vas a tener, yo te la cago”, continuó en esta oportunidad contra otro de los chicos.

Entre otros desgarradores audios, expresa hacia un menor: “Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con mierda. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos”, insistió.

“¿Qué se te ocurre en esa mente de mierda que tenés para pagar el vidrio? En un trabajo. ¿Cómo me lo vas a cambiar? Porque yo no pongo un mango más acá. Así que pedile a cualquiera de los pelotudos que están acá que se unen para pegarle a los demás. A ver, ¿quién te ayuda ahora? O si te quedas solo. Y si te quedas solo, jodete, porque vos lo vas a pagar. Si en el Zoom encuentro un vidrio roto de alguna piedra tuya", continuó.

La investigación penal avanza en el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, el Juzgado de Familia N° 6 dictó una medida cautelar el 5 de diciembre que prohíbe a Género, Benaduche y otros empleados del Patronato acercarse a menos de 200 metros de los menores. Ahora serán ellas las que deben responder ante la Justicia.

Asimismo, enviaron oficios a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, con el objetivo de realizar un seguimiento y resguardo de los niños involucrados.

