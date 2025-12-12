Crimen y Justicia

Golpeó a su empleado con un látigo y quedó detenido bajo prisión preventiva en Tucumán

Cuando la víctima huyó, el agresor lo siguió para continuar con el ataque. Además, mientras el joven se recupera de las heridas, su jefe llamó a su familia para amenazarla

La zona hasta donde persiguió a la víctima para continuar con la agresión

La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva para un hombre, acusado de agredir violentamente a un empleado de su verdulería en el barrio Echeverría, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a comienzos de diciembre. La medida judicial fue ordenada este miércoles durante una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal Criminal II, encabezada por Ernesto Salas López, luego de que el ataque dejara gravemente herido al trabajador.

El hombre fue identificado como C. A. R., conocido como “El Gordo”. El episodio del que se lo acusa tuvo lugar el 1º de diciembre alrededor de las 19:00 y, según la reconstrucción oficial del caso, la víctima se presentó en el domicilio de su empleador, quien además era su vecino.

Allí, C. A. R. comenzó a discutir con la víctima y, en cuestión de segundos, tomó un palo escoba, con el que lo golpeó en distintas partes del cuerpo. De hecho, utilizó tanta fuerza que el palo se rompió.

Sin embargo, la violencia no terminó con eso, puesto que el agresor utilizó un látigo para continuar golpeando a la víctima, quien urgido por escapar del ataque, salió corriendo por el pasaje Williams en dirección oeste.

Según la información a la que pudo acceder el medio El Tucumano, C. A. R. lo siguió: abordó una motocicleta y fue detrás de él por la calle Necochea. Finalmente, la víctima logró refugiarse en el pasaje Ingeniero Suárez al 2600.

Pese a esto, el ahora detenido continuó con sus agresiones, puesto que continuó agrediéndolo con el látigo.

Después del hecho, el dueño de la verdulería llamó al padre de la víctima. Si bien reconoció el ataque, realizó nuevas amenazas directas contra el hombre y toda su familia.

El agresor además amenazó a la familia de la víctima

Según relató la fiscal a cargo del caso, Daniela Falchi, el agresor dijo que “lo había lesionado, que quería hablar con su madre y que no se sorprenda cuando lo encuentre descuartizado a su hijo porque lo iba a entregar en una bolsa”.

La funcionaria añadió: “La familia tiene miedo”, y detalló que la situación planteó un riesgo cierto para la integridad de la víctima y su entorno inmediato.

El caso fue presentado en una audiencia ante la jueza interviniente, con la petición expresa de imponer prisión preventiva al acusado por siete días.

“Entendemos que es un plazo proporcional y razonable para lo que a nosotros nos resta: la entrevista presencial de un testigo”, argumentó la fiscal. En este sentido, la investigación aún requiere la toma de nuevas declaraciones que podrían robustecer la acusación.

La defensa del hombre ya elaboró una propuesta de juicio abreviado, mecanismo que busca agilizar la resolución judicial. No obstante, la jueza aceptó en su totalidad lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Por esto mismo ordenó el urgente traslado del imputado a una unidad penitenciaria, a la espera de avanzar con las próximas etapas procesales.

La acusación contra Carlos Alberto Rojas se encuadra bajo la figura de lesiones graves en calidad de autor. Esta tipificación se apoya en la evaluación del daño causado a la víctima y el conjunto de pruebas obtenidas durante la investigación inicial.

Hasta la audiencia del pasado miércoles, la fiscalía continuaba recabando elementos, a la espera de concluir la labor testimonial pendiente.

