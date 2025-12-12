Atraparon a un prófugo acusado de intento de homicidio durante un robo en un supermercado chino

El ataque en el supermercado chino dejó al dueño gravemente herido tras recibir una puñalada en el rostro durante un forcejeo con el agresor

La detención de C.D.C. ocurrió en el partido bonaerense de Pergamino luego de varios meses de investigación a raíz de un violento episodio sucedido en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. El sospechoso, de 45 años, fue arrestado bajo la acusación de homicidio agravado en tentativa, tras una orden dictada por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°3 de Gualeguaychú, a cargo de la fiscal Martina Verdes, y el Juzgado de Garantías del juez Ignacio Talenta.

El hecho que motivó el procedimiento judicial se remonta al 18 de julio de este año, cuando el dueño de un supermercado, de nacionalidad china, resultó víctima de un ataque en su comercio, ubicado en Avenida Artigas, cerca de la intersección con la calle Hernández, de la localidad entrerriana.

C.D.C., de 45 años, fue identificado como el presunto autor material gracias a las pruebas reunidas por la fiscalía y las cámaras de seguridad

De acuerdo con la información oficial, el aprehendido irrumpió en el establecimiento con fines de robo y, tras sorprender al comerciante, lo agredió con una puñalada en el rostro durante un forcejeo. El agresor se dio a la fuga de inmediato, mientras la víctima fue asistida y trasladada con lesiones graves por personal médico.

El momento de la pelea quedó registrado por cámaras de seguridad en el comercio. En el video -que encabeza la nota- se puede apreciar cómo el conflicto comienza en un sector del lugar y luego, por el forcejeo, se van moviendo hasta caer al piso. Allí se ve a la víctima defenderse y hasta se le nota la sangre en la cara por el ataque sufrido.

Las autoridades precisaron que la investigación permitió reunir pruebas suficientes para identificar a C.D.C. como presunto autor material. Fue así que la fiscalía solicitó su detención y se emitió una orden, lo que propició el operativo realizado en Pergamino, en el domicilio de Virgilio De La Sota 3285.

En el operativo participaron efectivos de la DDI local, en apoyo al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Pergamino Segunda y el Comando de Prevención Rural.

La causa continúa en etapa de instrucción ante la justicia entrerriana. Mientras tanto, el detenido permanece a disposición de las autoridades judiciales, aguardando la resolución de su situación procesal.

Además, medios locales aseguraron que C.D.C. era uno de los delincuentes más buscados por las autoridades de Gualeguaychú. Desde el 2023 que se encontraba libre, luego de cumplir condena por otro caso, indicó R2820.

Un antecedente similar en La Plata

Un hombre acusado de homicidio agravado en grado de tentativa fue arrestado semanas atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por orden de la Justicia de La Plata. La detención guarda relación con la investigación de un ataque armado contra una joven empleada de supermercado ocurrido a comienzos de este año, hecho en el que ya había sido capturado su cómplice.

La investigación comenzó el 7 de abril, cuando una cajera sufrió heridas de bala en la mano izquierda y el abdomen mientras trabajaba en un comercio situado en la esquina de las calles 7 y 80 en la capital bonaerense.

Según la información recabada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, el autor material ingresó al local, grabó a la víctima con un móvil y le disparó sin pronunciar palabra alguna, escapando luego en un Renault Logan blanco conducido por su cómplice.

En este marco, los agentes de la DDI La Plata tuvieron acceso a grabaciones de cámaras de seguridad, lo que les permitió reconstruir el camino seguido por los sospechosos hasta CABA.

Un caso similar ocurrió en La Plata, donde un hombre fue arrestado por intento de homicidio tras atacar a una empleada de supermercado

A raíz de la investigación, sobre el automóvil implicado, se emitió una orden de secuestro. Finalmente, tras un análisis detallado, el vehículo fue encontrado en el barrio porteño de San José.

Al ubicar el automóvil, se notificó a la policía porteña, que llevó a cabo el procedimiento y logró la detención del primer sospechoso junto al vehículo.

El propietario del auto señaló que no tenía ningún vínculo con el hecho y sostuvo que había alquilado el vehículo para su uso en una aplicación de viajes, lo que abrió un nuevo camino en la indagatoria. Luego de consultar a la empresa de traslados, se corroboró que el rodado estaba efectivamente registrado como vehículo para transporte de pasajeros.

La combinación de los registros de la compañía, los informes de AUBASA y los datos del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad evidenciaron que, en la fecha del ataque, viajaban dos personas en el vehículo. Además, la información de teléfonos celulares confirmó que ambos recorrieron el mismo trayecto, según datos policiales.

Con estas pruebas, la Justicia ordenó un allanamiento en la calle Chile 1273 de CABA. En ese operativo, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad capturó al segundo involucrado y secuestró un teléfono.