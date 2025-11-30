Padre y futbolista reconocido en la región: quién era el joven asesinado a la salida de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba

El joven integraba la primera división del Club Atlético Villa Plomo donde era muy querido

La madrugada de este domingo se vio alterada en la rutina de Melo, una pequeña localidad del sur de Córdoba, cuando un hecho violento interrumpió la celebración de una fiesta de egresados. En un episodio cargado de repercusiones para la comunidad local, Gerónimo Carabajal encontró la muerte tras recibir una puñalada a la salida del evento, dejando un vacío en su familia, en su círculo de amigos y en el ambiente futbolístico de la región. La noticia sacudió no solo a sus allegados, sino también a toda la red de instituciones deportivas y sociales a las que el joven estaba estrechamente vinculado.

Nacido en Serrano, localidad cercana a Melo, Gerónimo llevaba una doble faceta: la de joven padre y la de futbolista reconocido dentro del Club Atlético Villa Plomo. Integraba la primera división, participando activamente en la Liga Regional de Laboulaye.

Su rol en el equipo era motivo de orgullo y apego tanto para sus compañeros como para los seguidores del club. Desde sus cuentas oficiales, la institución anunció públicamente el fallecimiento del jugador. Citaron, textualmente: "Gerónimo Carabajal, descanse en paz. Expresamos nuestro profundo pesar ante la pérdida de nuestro querido jugador“.

La misma entidad deportiva, al hacer uso de la red social Instagram, publicó un mensaje cercano: "QEPD loquito lindo. Te vamos a extrañar en el Villa. Gracias por todo“.

Clubes y amigos difundieron despedidas emotivas a través de redes sociales y comunicados institucionales

A lo largo de la jornada, las muestras de solidaridad y acompañamiento se multiplicaron entre los actores sociales y deportivos de la región. El Club San Martín de Laboulaye manifestó su pesar en un mensaje dirigido, en primera instancia, al Club Villa Plomo y, a la vez, a los allegados de la víctima: "Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias al Club Villa Plomo por el fallecimiento de Gerónimo Carabajal. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento“.

Se sumaron otras instituciones deportivas, entre ellas el Club Deportivo y Cultural Serrano y el Club Estudiantes de General Levalle, cuyos mensajes pusieron de relieve la necesidad de acompañar a los terceras personas afectadas, manteniendo un tono respetuoso y de cercanía comunitaria.

El fallecimiento de Gerónimo Carabajal multiplicó las manifestaciones públicas. La base social y deportiva de Serrano y localidades aledañas amplificó su despedida y homenaje a un joven que, desde su rol de padre y jugador de fútbol, fue integrado al entramado estrecho que define la vida comunitaria. "Enviamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza y consuelo junto a sus seres queridos“, sumó el Club Deportivo y Cultural Serrano.

La Liga Regional de Laboulaye solicitó que la Justicia investigue el hecho y aseguró su acompañamiento

La Liga Regional de Laboulaye, donde se encuadraba la trayectoria deportiva de Carabajal, no solo expresó su pesar por la pérdida, sino que transmitió un pedido expreso: “expreso pedido de justicia para que este acto no quede impune”.

El hecho

El episodio que terminó en tragedia se produjo durante la madrugada, luego de que un enfrentamiento que comenzó en una fiesta escolar continuó en la calle y tuvo como desenlace un ataque letal

La secuencia que devino en el fallecimiento de Carabajal se inició durante el desarrollo de la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, celebrada en la Sociedad Italiana de Melo. Al término del evento, y tras una primera instancia de conflicto adentro del establecimiento, los involucrados fueron apartados hacia la vía pública por personal de seguridad.

La confrontación persistió en la vereda, donde, en medio de golpes entre dos hombres, uno de los participantes extrajo un elemento punzante: testigos alternaron entre denominarlo puñal y cuchillo de cocina.

Gerónimo, presente esa noche acompañando el festejo de graduación de su hermano, resultó herido gravemente en el tórax. De inmediato, los servicios de emergencia lo trasladaron hasta el hospital Ramón Cárcano, situado en Laboulaye, aunque los intentos médicos por revertir el cuadro no consiguieron evitar su fallecimiento, según las fuentes mencionadas.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye asumió la investigación para dilucidar el origen del conflicto y el tramo final de los hechos. La información difundida advierte que la Policía Judicial desarrolla pericias técnicas a fin de confirmar la secuencia completa del episodio y la intervención de los involucrados, en especial del agresor que, tras el ataque, huyó del lugar. Este sospechoso, de 30 años y oriundo de Villa Rossi, fue detenido algunas horas después.