Caso Loan: realizaron pericias en un monolito con la tierra removida cerca de la rotonda de 9 de Julio

Es el típico monolito recordatorio que suele verse cuando allí hubo un accidente fatal. En este caso, está al costado de Ruta 12, en las inmediaciones de la rotonda de 9 de Julio, en Corrientes. Una cruz con un corazón que lleva el nombre de la víctima y un ramo de flores de plástico lo recuerdan: Alberto Avalos tenía 65 años en agosto de 2017 cuando falleció. Este martes por la tarde, en ese lugar, la Policía Federal realizaba un procedimiento a pedido de los papás de Loan Danilo Peña, ya que “había tierra removida similar a una pequeña tumba”.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que las pericias las realizaban la Unidad Criminalística de la Policía Federal, con la cooperación de la Unidad de Búsqueda de Evidencias (UBE) de Resistencia, personal de la DUOF de Goya y del Comando Unificado, en el marco de la investigación que encabeza la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, a instancias de una solicitud que había presentado el abogado de María Noguera y José Peña, Roberto Méndez.

“Se hace una remoción de tierra a ver qué pasó ahí”, explicaron fuentes del caso los procedimientos que se llevaban adelante esta tarde al costado de la Ruta 12, en el kilómetro 882.

La medida había sido solicitada por la querella en el marco de la causa por la sustracción y el ocultamiento del nene de 5 años, del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado en el paraje Algarrobal, luego de haber almorzado en la casa de su abuela.

Caso Loan: así comenzaron los procedimientos en una tumba a la vera de la ruta 12

Según el oficio que llegó al despacho de Pozzer Penzo, en las últimas horas vecinos del lugar les avisaron a los padres de Loan de la existencia de una especie de sepultura con tierra, aparentemente, removida.

“Que, considerando seriamente que a Loan lo hayan querido ocultar, retener o directamente disponer de su integridad camino a esa ruta, y no existiendo pista seria y segura acerca de la manera en que dispusieron de nuestro hijo, solicitamos y sugerimos a V.S. con todo respeto, haga lugar a la medida que pedimos con el mismo grado de dolor e incertidumbre que el de esperanza que no se encuentre nada ni nadie allí”, reza el pedido del abogado de los padres de Loan.

Dicho eso, solicitó que se preserve la zona, cosa que se hizo. Se trata de parcela delimitada con medidas de 2x2 metros, ubicada sobre la banquina derecha, en sentido a la localidad de San Roque, a la altura de la rotonda de 9 de Julio, ubicada en la RN12.

Por el caso hay siete detenidos, entre ellos dos tíos del chico, y un octavo que es investigado, pero está en libertad.

