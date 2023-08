Comenzó el velatorio del médico asesinado en Morón entre el dolor de sus compañeros del hospital Carrillo

La bandera en reclamo de justicia frente a la cochería (Adrián Escandar)

Poco después de las 9 a.m. del viernes, un grupo de cerca de 30 amigos, familiares, vecinos y compañeros del hospital Carrillo se dieron cita en medio del dolor y la conmoción para velar el cuerpo de Juan Carlos Cruz, el médico asesinado de un tiro en la cabeza ayer frente a la casa de su madre en Morón.

El velatorio ocurre en la cochería Pache de la avenida Perón, a 20 cuadras del lugar del crimen. El cuerpo será trasladado mañana al Cementerio Parque de Hurlingham para su entierro. El llanto en el interior puede oírse desde la vereda, donde colgaron una pancarta con fotos de la víctima y un reclamo de justicia.

En la calle, sus compañeros y discípulos elogiaron su vocación de servicio. Una médica del Carrillo presente en el lugar aseveró: “A nosotros como cirujanos siempre nos estaba motivando. Sabíamos que él estaba en otro nivel. Nos compraba corazones e hígados para practicar sutura. Nos veía y decía: ‘Qué buen punto’. Siempre buscaba que seas mejor, que te formes, venía los sábados a ayudarnos a operar. Era mi cirujano preferido. Y para la familia era una luz. Estar con Juan era estar con alguien que te iba a comprender. Siempre estaba pensando en todos. La última vez que lo vi me regaló una tijera muy específica de mi especialidad”.

Vecinos, amigos y periodistas en el lugar (Adrián Escandar)

Mario Quirós, colega médico, amigo y compañero, aseguró a Infobae: “Era humilde, siempre te daba una mano, siempre te atendía el teléfono. Jugábamos al fútbol juntos. Que te lo arrebaten a él, que era quien salvaba todas las vidas. Sea el paciente bueno, malo, eso no importa... Lo veía contento, había cambiado las tareas, estaba contento los últimos meses. Le decía: ‘Te veo mejor, te veo tranquilo, viajá'. Vivo a cuatro cuadras del hospital, apenas me enteré del crimen me fui al hospital con mis compañeros. La mayoría hicieron lo mismo, se autoconvocaron”.

“Cuando lo vaya de nuevo, me va a volver a saludar”, continuó Mario, en llanto: “No hay justicia para esto, ya está”.

Mario Quiroz, amigo y compañero de Cruz en el hospital Carrillo (Adrián Escandar)

Mientras tanto, continúa la investigación para encontrar a los asesinos, a cargo del fiscal Matías Rappazzo. Se determinó que no hay testigos del hecho, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae: la autopsia halló que Cruz recibió un único tiro en la cabeza que le costó la vida, a pesar de que diversas versiones aseguraron que había recibido varios disparos. Todavía no se sabe si Cruz se resistió al asalto. “Tardaron 19 segundos en robarle y matarlo”, afirma una fuente oficial.

Hay tres sospechosos, cuyos nombres y orígenes se desconocen, no hay indicios al respecto. Por lo pronto, las cámaras son la principal pista de la fiscalía. Las cámaras mismas mostraron que los asesinos llegaron a pie y que, incluso, no tenían auto de apoyo, como suele ocurrir en robos de este tipo. El auto de Cruz, un Fiat Cronos rojo, fue descartado en Rafael Castillo, a 40 cuadras del hecho.

