Juicio por la Masacre de Monte: el fiscal pidió condenar a los policías “para que estos hechos no pasen nunca más”

Jornada de alegatos en el juicio por la Masacre de San Miguel del Monte (Télam)

El juicio por jurados que se le sigue a cuatro policías bonaerenses por la Masacre de Monte, en la que cuatro chicos murieron en mayo de 2019 tras una persecución policial a los tiros, llegó a su etapa final con la audiencia de alegatos de este martes. El primero en hablar desde la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata fue el fiscal Mariano Sibuet, quien pidió a los jurados que “emitan un veredicto condenatorio para poder afirmar que hay justicia y que estos tipos de hechos no pasen nunca más”.

Por el violento episodio ocurrido hace tres años son juzgados los oficiales Leandro Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y el excapitán Rubén Alberto García. Están acusados de ser autores de los homicidios de Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Sansone (22) y Camila López (22), y de herir gravemente a Rocío Q. (17), de entonces 13 años. La imputación es por el delito de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público.

En su alegato, transmitido a través del canal de Youtube de la Suprema Corte bonaerense, el fiscal Sibuet repasó todo lo ocurrido aquella noche de mayo de 2019 y primero se refirió a las víctimas: “Eran chicos inocentes, buenas personas, no tenían motivo para estar en una circunstancia de peligro. Fueron a dar una vuelta, lo mismo que hacen todas las personas de Monte”.

En ese contexto, continuó el fiscal, se cruzaron con el móvil policial de García y Ecilapé. Los policías “los comenzaron a perseguir sin que exista un motivo o sospecha que lo amerite”. A su vez, les dieron aviso a otra patrulla (en la que circulaban Monreal e Ibáñez) para realizar un operativo cerrojo.

Los policías imputados (Télam)

“No había pasado nada, no se había cometido ningún delito, la situación era normal. Aníbal estaba asustado porque ya había vivido esto. Su tío contó que una vez lo habían retenido en la comisaría y le habían exigido una coima, para recuperara su auto”, prosiguió Sibuet. Las víctimas buscaron escapar y en medio de la persecución, “Monreal disparó sin mediar motivo alguno”.

Durante su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal se apoyó en los testimonios de los peritos y testigos que se presentaron a lo largo del debate.

Luego siguió: “La cantidad de disparos, la velocidad e insistencia de esa persecución hizo que el auto de los chicos perdiera el control e impactara en el camión. Como consecuencia directa de ese accionar policial perdieron la vida Aníbal, Danilo, Gonzalo y Camila. Rocío, que todavía no puede recuperar la emoción de lo que pasó porque perdió a su amiga que estaba sentada al lado producto de un acto arbitrario e incomprensible, apenas pudo esbozar lo que le había pasado”.

“Al ser personal policial les permitía tener un conocimiento de lo que estaban haciendo podía producir la muerte de cada uno de los ocupantes del auto, y no depusieron su actitud. Tuvieron la premeditación y la cometieron: quisieron y provocaron la muerte de los chicos”, consideró.

(Télam)

Así, Sibuet le pidió a los jurados enviar el siguiente mensaje: “La violencia y el uso de poder no pueden ser tolerados en una sociedad de derecho”. Y finalmente solicitó que “para poder afirmar que hay justicia emitan un veredicto condenatorio”.

A su turno, Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y patrocinante de las familias Sansone y López, recordó que “este hecho es una grave violación a los derechos humanos”. “Lo que se ventiló aquí no es otra cosa que un homicidio brutal y también una tentativa de homicidio que se perpetró contra Rocío. Este modo de matar lamentablemente es una práctica sistemática en nuestro país”, lamentó. Y le dirigió la palabra a los jurados: “Ustedes hoy representan al pueblo de la provincia de Buenos Aires y pueden hacer un aporte fundamental para que hechos como estos no se repitan. Es por esto que les pedimos que unánimemente dicten un veredicto de culpabilidad”.

Previo a los alegatos

Más temprano, antes del comienzo de los alegatos, habló en el juicio el ex capitán García, quien admitió haber disparado contras las víctimas. En ese sentido, declaró que el día de la masacre quiso identificar al auto en el que viajaban los adolescentes porque observó “un chico con gorrita” y que, al ver que no se detenía, disparó porque pensó que le “iban a tirar”, según informó la agencia Télam.

”Leandro Ecilapé (otro de los policías acusados) me muestra a un pibe de gorra blanca en un Fiat 147 que no saludó al patrullero. Decidimos identificarlo pero siguió. Alcanzo a ver la puerta del acompañante del 147 abriéndose. Ahí me jugaba que me iban a tirar. Extraigo mi arma reglamentaria, le tiro de costado para que detenga”, sostuvo García esta mañana ante el jurado popular y la presidenta del Tribunal Oral, Carolina Crispiani.

Además, sostuvo que al enterarse de las edades de las víctimas tendría que haberse pegado “un tiro en la cabeza”, ya que es “un enamorado de los derechos humanos” y no un asesino.

El mural en San Miguel del Monte

El ex capitán dijo conocer a una de las víctimas, Danilo Sansone, a quien veía pasar todos los días frente a su casa: “La familia Sansone es una familia laburante. No había maldad, no sabíamos quién iba en el auto, pero teníamos que parar. No soy ningún asesino. Soy enamorado de los derechos humanos. No lo hice queriendo. Si este chico Aníbal (Suárez (22), el conductor del auto) hubiera frenado, te juro que ni le saco el auto. No sé si alguna vez intentaron cobrarle una coima o qué. Yo no lo conocía. No tengo nada que ocultar”.

En tanto, durante la jornada del lunes, los policías Monreal e Ibáñez pidieron declarar y sostuvieron que las víctimas quisieron “matar” y “atropellar” con el auto a uno de ellos, en un intento por deslindar sus responsabilidades en lo sucedido.

Monreal fue el único de los dos policías que admitió haber disparado contra el auto Fiat 147 en el que iban las víctimas. ”El Fiat 147, haciendo caso omiso a mi alerta, me quiere matar. Intenté tirarme para atrás y efectúo dos disparos hacia las ruedas. Jamás quise lastimar a alguien y lamento lo que pasó”, relató. Antes de Monreal, Ibáñez, visiblemente nervioso, contó su versión de lo sucedido ese día, cuando manejaba un móvil policial y otros agentes le pidieron apoyo para detener el vehículo.

”Los cruzamos y se da a la fuga el auto. Cuando vienen hacia mí, freno y veo que vienen a 50 metros. Se baja Monreal, los quiere detener y veo que nos quieren chocar. Atino a atajarme, pensé que me va a chocar a mí. Mi trabajo fue hacer un cerrojo y nada más”, aclaró Ibáñez, quien agregó que “nunca se bajó del móvil”, que no se hizo el “superhéroe” y que “jamás” efectuó un disparo contra el Fiat 147.

Carteles a las afueras de los Tribunales de La Plata donde se lleva adelante el juicio por la Masacre de San Miguel del Monte (Télam)

Anteriormente, habían declarado en la audiencia el perito balístico Lucas Basanta, el perito informático José Luis Sánchez y la médica Karina Cinquegrani, que atendió a Q., la única sobreviviente del hecho, en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

El testimonio de Basanta, que hizo foco en la bala nueve milímetros hallada en el muslo izquierdo de Domínguez, abrió la sexta audiencia y complicó a los policías acusados al contradecir la teoría del caso del abogado defensor Baqué, quien sostenía que los agentes habían efectuado disparos en dirección al piso. Está previsto que mañana, tras el fin de los alegatos, el jurado pueda llegar a un veredicto y declarar a los policías culpables o no culpables.

El juicio oral

El debate comenzó el pasado 8 de mayo con la elección del jurado popular y con expresiones duras del fiscal hacia los acusados. Sibuet sostuvo que los policías imputados cometieron un “acto atroz”, que actuaron de manera “inmotivada” y afirmó que las víctimas, “al verse rodeadas”, vivieron momentos de “terror, angustia y miedo”, por lo que le solicitó al jurado popular que “emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia”.

La “Masacre de San Miguel del Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría de esa ciudad bonaerense persiguieron, a lo largo de la colectora de la ruta 3, a un Fiat 147 en el que viajaban López, de 13 años; Danilo Sansone, de la misma edad; Rocío Q. (13), Gonzalo Domínguez, de 14 y Aníbal Suárez, de 22 años.

El día del hecho, los cuatro adolescentes daban vueltas a la plaza en el auto al mando de Suárez mientras escuchaban música, cuando oficiales de la policía bonaerense comenzaron a perseguirlos sin motivo. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, los oficiales comenzaron a dispararles, ya que observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo, lo que derivó en el choque del auto de las víctimas contra un acoplado.

La única sobreviviente del choque fue Rocío Q., actualmente de 17 años. La joven sufrió heridas graves en un brazo y en ambas piernas y permaneció internada durante 25 días en el Hospital El Cruce, en la localidad de Florencio Varela. La adolescente no declaró de manera presencial en el debate, aunque sí brindó su testimonio mediante Cámara Gesell debido a que es menor de edad y, de acuerdo a fuentes judiciales, fue emitido en una de las audiencias.

