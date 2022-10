El ADN y otro mito que se derribó en el caso García Belsunce: “No sé si las manchas y las huellas están vinculadas al hecho”

María Marta, Carrascosa, la alfombra donde hallaron ADN y Pachelo

El reconocido licenciado en Criminalística Daniel Salcedo la semana pasada en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce descartó el ADN encontrado de la antesala del cuarto de la casa donde ocurrió el homicidio como prueba. “No es fiable por la contaminación de la escena y porque, en ese tiempo, no se conocía la tecnología que hay ahora y no le permitía saber que uno estaba interfiriendo en el resultado con la manipulación”, explicó y dejó una pregunta interesante: ¿Alguien comparó ese material genético con el de los peritos?”. Y este miércoles, María Mercedes Lojo, coordinadora General del Banco de Datos Genéticos del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, coincidió.

La perito Lojo este miércoles, y por videoconferencia, fue testigo de la defensa y quien analizó las muestras de ADN halladas en la propiedad del country Carmel tras el crimen ocurrido el 27 de octubre de 2002: “No sé si las manchas y las huellas están vinculadas al hecho”.

Hay que recordar que se encontraron tres perfiles genéticos en la escena del hecho que hasta el día de hoy no se han podido identificar. Se cotejaron a lo largo de los años con los integrantes de la familia de la víctima, Carlos Carrascosa, Inés Cornejo, varios ex guardias del Carmel, Nicolás Pachelo, Norberto Glennon y José Ortiz, los tres acusados por el crimen de María Marta. Todos dieron negativo.

“Solo hicimos pericias de ADN sobre las evidencias que nos remitieron. No conozco esa casa. El levantamiento de rastros no lo hicimos nosotros”, advirtió la testigo poco antes de ser interrogada por las partes.

Y a lo largo de su testimonio remarcó que donde mataron a María Marta “no fue la escena del crimen como para hallar rastros”, en base a que por el lugar circularon muchas personas antes del levantamiento. Hay que recordar que a la víctima se la veló en su propia casa: “Se limpió, circuló gente, ¿las manchas y la huella están vinculadas al hecho? Yo no lo puedo saber. En 2003 no se tomaban los cuidados extremos que se toman ahora”.

Y aclaró: “La relevancia o no del rastro no la manejamos nos. Cuando uno tiene un rastro no puede situarlo en el tiempo”. En ese sentido, a lo largo de su exposición, dijo: “(Si los rastros son) Anteriores o posteriores al hecho o tienen vínculo no lo puedo decir. Una mancha de sangre seca puede durar por año”.

También opinó sobre la contaminación de la muestra: “Con los años se han tomado luego las medidas para evitar la contaminación del rastro, pero siempre puede haber contaminación o transferencia involuntaria. Por eso, ahora se usa lo que se llama la base de datos de eliminación: los perfiles de la gente que levanta rastros”. Eso no se usó en 2002, cuando se tomaron las muestras en la casa de Carmel.

Lo que resaltó la genetista fue en consonancia con lo que había avisado el criminalista Salcedo. Por eso, el fiscal general adjunto Patricio Ferrari dijo ante el Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro que juzga a Pachelo: “Con esto, ya se derribó otro mito: por la escasa relevancia que tiene el ADN. Hasta Pachelo la reconoce”.

El fiscal hizo referencia a una escucha telefónica del imputado que se ventiló en el juicio hace tres audiencias y que acompaña esta nota, donde Pachelo mismo descarta la funcionalidad del ADN: “Pero vos te estás comiendo esta historia de que María Marta, antes de que la maten con un atizador, con un cuchillo, con los dientes, con un facón; hirió a todos los que la estaban matando. Pero, ¿vos te creés esta boludez? Pero no, esa sangre que hay ahí no sé de quién carajo va a ser. Va a ser de alguien que se la pusieron: o yo o Belsunce o no sé quién carajo. O sangre del mismo Carrascosa, pero no porque su mujer lo haya herido cuando la estaban matando, porque el tipo se debe haber cortado afeitándose; o era la perra en celo”.

Siguió: “¿Vos te creés que esta mina hirió a 2, 3, 4, 5 personas antes de que la mate? ¿Qué te creés que la mina era Rambo? A la mina le metés un tortazo y la dormís. Escuchame, vos te creés que peleó como una leona, una mina de 45 kilos, ¿de qué leona me estás hablando? Una mina de 45 kilos te mete una trompada con la mano cerrada con toda la fuerza de su alma”.

“Entonces, ¿de quién es la sangre?”, preguntó el interlocutor de Pachelo. Y el imputado respondió: “¿Qué sé yo? No tengo ni idea, pero como yo le digo a (Roberto) Ribas: ‘Ya salen los ADN, flaco’. Pero, le digo, no sé. Los ADN no sé qué ratifican, porque si hay sangre de Carrascosa, Carrascosa va a decir sí, efectivamente, yo viví en esa casa durante 15 años, me corté afeitando tres veces por semana y más de tres veces me han caído gotitas de sangre cuando me cortaba afeitando. Punto final a la historia. Yo no les creo esto de la sangre”.

Y concluyó: “Son puntos más en contra de ellos, pero no es el quid de la cuestión. Que no se crea el fiscal que porque encuentra la sangre encuentra al asesino. Esa huevada no es así, yo no le creo, yo no me la como y no me cabe la menor duda que, con la enemistad que hay con el fiscal y toda esta familia, le hayan metido alguna muestra de sangre de ellos mismos de anterioridad o una cosa así”.





