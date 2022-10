La fiscalía le tocó una fibra sensible a Nicolás Pachelo a horas de que comience a defenderse en el juicio por el crimen de María Marta

Este miércoles la defensa de Pachelo comienza a presentar sus testigos (NA)

Desde el entorno de Nicolás Pachelo suelen decir que en las audiencias por el crimen de María Marta García Belsunce de los viernes la fiscalía siempre presenta algo “que hace ruido”. El último viernes fue feriado y no hubo jornada, pero horas antes de que arrancara el fin de semana XXL, la acusación hizo una presentación que toca una fibra sensible del imputado: pidió que se investigue a su novia en el marco de uno de los robos que le endilgan al ex vecino del country Carmel y por el que es juzgado en el juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro.

Según pudo saber Infobae, desde la Fiscalía Descentralizada de Benavídez, dependiente del departamento judicial de San Isidro y a cargo de la fiscal Laura Capra, y en base a lo que ha ocurrido en el juicio contra Pachelo, el 6 de octubre pasado citaron a Natalia Lotito (27), pareja del imputado desde hace varios años, para que este miércoles 12 de octubre al mediodía se presenta a fin de ser notificada de la acusación en su contra por los delitos de hurto agravado por dos hechos ocurridos en un mismo departamento de Nordelta. Se formalizará su imputación. Al día siguiente, también tiene cita para ser fichada y que se pidan sus antecedentes.

Hay que recordar que Pachelo llegó al juicio imputado por el crimen de María Marta junto a dos ex vigiladores del Carmel, Norberto Glennon y José Ortiz; pero también de una serie de robos en diversos countries del Conurbano y por los que está preso desde 2018. En ese caso, sus coimputados son Iván Martínez y Matías Marasco.

Justamente, Pachelo ha admitido ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín que cometió seis de los hechos que se le imputan, otros dos están prescriptos. Pero en los robos donde piden investigar a Lotito, ocurridos en el barrio Portezuelo de Nordelta el 9 de noviembre de 2017 y 9 de enero de 2018, el acusado niega haber participado. Su coimputado, Mauricio Martí, fue condenado en un juicio abreviado a dos años y seis meses de cárcel.

Según Pachelo, él nada tuvo que ver; menos aún su pareja. Estaban en ese lugar justo de casualidad.

Las cámaras de seguridad captaron a Nicolás Pachelo en el country El Camencito

Los robos por los que ahora piden investigar a Lotito ocurrieron en el departamento de Eduardo Nacusse (56) del barrio Portezuelo. Párrafo aparte, la víctima fue detenida a fines de septiembre pasado, luego de ser testigo en el juicio contra Pachelo, en el marco de una causa narco.

Más allá de la situación actual de Nacusse, alias “Patán”, el 9 noviembre de 2017 y el 9 de enero de 2018, fue asaltado bajo una misma modalidad: el delincuente aprovechó que el comerciante había salido a comprar para ingresar y llevarse más de 20 relojes, camperas, zapatillas y una bolsa y una billetera con dinero.

“(El ladrón) Tenía una copia de la llave”, explicó la víctima ante los jueces y contó que parte de los relojes que le sustrajeron fueron encontrados en la casa de Pachelo cuando lo allanaron para detenerlo pasada la Semana Santa de 2018. También dijo Nacusse que una amiga suya logró ver al delincuente y lo reconoció ante las autoridades cuando le mostraron tres fotos: era Martí.

Martí, casualmente, es un amigo que frecuentaba Pachelo entre fines de 2017 y principios de 2018, al momento de los robos en el barrio El Portezuelo. El acusado del crimen de María Marta explicó que lo conocía porque, como tenía concesionaria y un taller, le dio para vender el coche de su novia y otros vehículos para arreglar. Y que ese 9 de enero de 2018, día en que ocurrió el segundo asalto en el departamento de Nacusse de Nordelta, estaba en la casa de Martí que está también en Nordelta: lo había invitado a pasar el día junto a su pareja.

Pachelo junto a sus abogados y el defensor de Marasco y Martínez (Télam)

“Fuimos a su casa porque nos iba a presentar a una chica con la que salía. Entré (a Nordelta) con mi nombre y DNI, como invitado cerca del mediodía. Nos fuimos a la medianoche. Nos quedamos a pasar el día. No sabíamos que (Martí) había ido de Nacusse ni quién era. Nos enteramos después con las imputaciones”, repasó Pachelo en esa jornada al pedir declarar para desligarse de ese robo.

También dijo que tenía los relojes de Nacusse en su casa porque “se los había comprado a Martí”, pese a que en la indagatoria había explicado que los había adquirido en China, país al que hizo cinco viajes antes de ser detenido. “Me dijo que los vendía porque tenía que pagar un mes más de alquiler, eran todas imitaciones”, soltó el imputado.

Lo cierto es que, este martes, se reanudan las audiencias por el crimen de María Marta y, con la etapa de la presentación de testigos de la fiscalía ya clausurada, comienza el momento de la defensa de Pachelo de presentar sus propios testigos. Mientras tanto, así como una vez su ex mujer Inés Dávalos estuvo en la mira, ahora la nueva pareja del principal sospechoso del homicidio de la socióloga también quedó salpicada por los robos que le endilgan.





