Video: motochorros asaltaron a un carnicero cuando esperaba para entrar a trabajar

Robo en Merlo: esperaba para entrar a trabajar y lo asaltaron (

Un empleado de una carnicería ubicada en la avenida Eva Perón al 7.600, en la localidad de Merlo, esperaba el domingo a las 7 que se levantaran las persianas del local para dar comienzo a su jornada laboral cuando fue sorprendido por dos motochorros que, a punta de pistola, le robaron el teléfono celular .

“¿Qué más tenés? Dale, dale, dale”, lo apuraron . La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes, que dio a conocer el portal Merlo Real Noticias, se lo ve a Brian sentado en uno de los escalones del negocio. Lleva puesto el típico traje blanco de carnicero, una camiseta gris y zapatillas negras.

Según relató luego a los medios, como era muy temprano, no había nadie en la calle. Tampoco en la parada del colectivo que está a unos metros del local. “Vi pasar la moto por la vereda de enfrente y pensé que se habían ido. Segundos después, los tenía encima y habían sacado el arma ”, relató Brian.

Inmediatamente, como se ve en el video, levantó el teléfono en gesto de rendición ante el avance de los ladrones. Sin embargo, los delincuentes, no conformes con eso, gatillaron el arma: querían dinero.

“ Me pedían algo más y yo no tenía más nada. ‘Dale, dale, dale’, me decían. Pero yo sólo tenía el teléfono. Por eso volví a levantar las manos y les dije: ‘No tengo nada más. No tengo nada más’ ”, explicó el empleado de la carnicería.

El robo duró menos de 20 segundos. Mientras el que manejaba la moto giraba el volante para regresar a la calle; el acompañante, que se bajó y apuntó con el arma a Brian, volvió a subirse al vehículo y ambos se dieron a la fuga.

El carnicero confió luego a TN que suele salir sin billetera porque la zona donde está su trabajo es insegura. “Me muevo con el celular para avisarle a mi señora cuando llego”, apuntó y, enseguida, lamentó lo que le pasó: ” Estaba mirando cuánto costaba mi teléfono, y ya sé que no voy a poder pagarlo ”. En el interior del comercio, un oficial de la Policía esperaba para tomarle la denuncia.

La modalidad del robo motochorro es muy común en Merlo . El jueves pasado, un policía de la Federal fue baleado por dos delincuentes armados, que intentaron robarle la moto. El oficial se resistió y se produjo un forcejeo en el cual el policía terminó herido de un disparo que le ingresó por una axila. Tras el ataque, los ladrones escaparon sin concretar el robo.

Brian, el empleado al que le robaron mientras esperaba para entrar a trabajar

Una semana antes, vecinos de la misma zona denunciaron que dos motochorros con ametralladoras amenazaron a todo un barrio. De ello dan prueba las imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde puede verse cómo, utilizando el arma larga, los delincuentes interceptaron a las víctimas y las persiguieron por la calle.

En algunos casos, los vecinos lograron escapar del asalto luego de correr a toda velocidad por el barrio y encerrarse en su casa. En otros, sin tanta suerte, se vieron sometidos a violentos episodios, con amenaza de muerte incluida.





SEGUIR LEYENDO: