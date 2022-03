Villa Urquiza: allanaron a un padre y a su hijo por vínculos con un grupo terrorista internacional especializado en bombas

José y Luis, padre e hijo, los detenidos por la Policía Federal

El grupo Individualistas Tendiendo A Lo Salvaje, o ITS, es, básicamente, un espíritu de lucha, una idea. No es una organización militarizada de estructura vertical tal como lo fueron el IRA Provisional o la ETA en el País Vasco. No hay un jefe número uno. Cualquiera que desee identificarse con ellos puede hacerlo, una estrategia común en grupos anarquistas incendiarios de los últimos 20 años. Originada en México en 2011, con un discurso centrado en el ecoterrorismo y atentados -que incluyeron explosivos en ministerios y dependencias estatatales-, se esparció a lo largo de Latinoamérica.

Fue particularmente fuerte en Chile, donde fue Camilo Gajardo Escalona, un militante identificado con el grupo, hoy enfrenta un duro juicio por colocar seis explosivos entre 2017 y 2019, con delitos imputados como tentativa de homicidio. Los blancos fueron casas de empresarios, universidades, sitios de transporte público.

Entre esos ataques se encuentra el más resonante de todos, un paquete explosivo enviado en 2019 a Louis de Grange, presidente del Metro, el subte chileno. El grupo tiene también una fuerte prédica online, con largos brazos. Este miércoles por la mañana, dos argentinos fueron allanados en su casa de Villa Urquiza por un presunto rol en la ITS. Son José y Luis G., padre e hijo, un pensionado de 69 años y un joven de 27, ex empleado de una firma informática.

Ambos fueron capturados por el Departamento Unidad de Investigación Terrorista de la PFA, que depende de la Superintendencia de Delitos Federales, tras un exhorto enviado por la Policía italiana y una fiscalía de Turin, recibido por el Juzgado Federal N°1 de María Romilda Servini en noviembre de 2021.

2019: el paquete bomba que ITS le envió al presidente del Metro chileno.

¿Ambos detenidos son anarquistas incendiarios en pie de guerra? ¿Se les encontraron peligrosos explosivos en la casa? No parece, les incautaron apenas computadoras y teléfonos. José, el padre, tiene un blog donde publica poesía. Se los busca, precisamente, por un acceso algo inquietante: una entrada con login desde su IP al principal sitio web de la ITS ocurrido en 2019, donde la organización publica proclamas y se adjudica ataques.

“Se identificaron en la red de forma inequívoca las computadoras desde las que los administradores iniciaron sesión en la página web, dentro de las que se detectó un dispositivo identificado en Argentina, geolocalizado en Buenos Aires”, asegura un documento del caso al que accedió Infobae.

Entonces, la Policía italiana comenzó a investigar. Llegaron a José y a su perfil de Facebook, donde se encontraron con una foto de su monitor de computadora y su gato, con el mismo navegador y sistema operativo empleado para acceder al blog del grupo terrorista. La investigación italiana, precisamente, investiga al hombre acusado de ser el creador del portal.

El allanamiento en Villa Urquiza

Ahora, padre e hijo deberán ofrecer una explicación complicada en una investigación marcada por la hipervigilancia. ¿Cómo accedieron con usuario y contraseña al sitio de una temida organización internacional que se adjudica ataques explosivos?

La Justicia federal no dispuso temperamento contra los allanados, más allá del secuestro de sus pertenencias y un traslado a Tribunales para que sean identificados. No quedaron detenidos. Si no hay impedimentos en su contra recuperarán la libertad en pocas horas, confirman fuentes del expediente.

