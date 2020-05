Por el femicidio se encuentra detenido con prisión preventiva Jorge Julián Christe, de 31 años, quien era pareja de la víctima y es hijo de la ex jueza en lo Civil y Comercial Ana María Stagnaro, a quien la Justicia le secuestró el teléfono celular para someterlo a pericias. Según indicaron fuentes cercanas al expediente a la agencia Télam, esto es porque la Justicia no descarta que la ex magistrada haya incidido en la coartada que dio su hijo ante la policía en un primer momento.