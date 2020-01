Y el deporte no se puede esconder en el túnel para no ver sus propias enseñanzas. “El rugby argentino se ha configurado de modo tal que ser buen jugador es ser macho, lo que se expresa por ejemplo en el modo en que el deporte es enseñado: entrenadores que les exigen a sus jugadores que vayan al choque, que no sean maricones, que no sean putitos, que se la aguanten. A su vez, todo el conjunto de rituales por los que los jugadores deben pasar si quieren jugar en Primera (golpes, meterse cosas en el culo, abusos de todo tipo) lo cual tampoco se denuncia porque es ‘de puto’ y que se encuentran profundamente naturalizados”, detalla sin dejar de lado la humillación sexual que implica aguantar y la humillación que, igualmente, supone no aguantar.