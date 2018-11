"Nunca tuve la intención de poner en riesgo la aeronave y las personas a bordo, mi hija iba a bordo de aquel avión –insistió-. Una vez que el avión despegó, crucé la calle, guardé el aparato (handy), me quedé unos minutos más mirando los aviones despegar en la vereda. Vi un despliegue de tres móviles, me asusté y por eso crucé la calle y ahí me detuvieron ya dentro de mi auto". Y añadió: "Fue un acto de torpeza mío y no lo volvería a repetir bajo ninguna circunstancia".