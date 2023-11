Efemérides de hoy, 2 de noviembre: ¿qué se conmemora en Argentina y el mundo?

El Club Atlético San Martín de Tucumán cumple 114 años en 2023.

Entre las efemérides del 2 de noviembre, se encuentra la fundación, en 1909, del Club Atlético San Martín de Tucumán (CASM), uno de los más importantes del norte argentino, llevada adelante por un grupo de14 jóvenes del sur de San Miguel de Tucumán que buscaban impulsar un lugar de encuentro para la juventud de la época que no tenía acceso a los clubes más selectos. Entre los fundadores del club cuyo estadio es La Ciudadela, se encontraban Romelio Castro, Ezequiel Riquelme, Secundino Torossi, Medardo Figueroa, Ramón Méndez, Zacarías Robles, Segundo Medina, Manuel Reynoso, Justo González, Alberto Muruaga, Segundo Rivero, Amado Pereyra, Angel Suárez y Ramón Romano.

Desde su fundación, el CASM fue protagonista de los torneos de la Federación Tucumana de Fútbol, consagrándose como el primer campeón en 1919 y adoptando ese deporte como actividad principal. Según señalan en el sitio web de la institución, “en sus más de 100 años de historia el CASM ha sabido representar al deporte tucumano en varias disciplinas a lo largo y ancho del país, donde gracias a sus actuaciones en el fútbol trascendió en el inconsciente colectivo como una de las instituciones deportivas más representativas de la región”. Este 2023, el clásico rival del Atlético tucumano cumple 114 años.

Por otra parte, el 2 de noviembre también se recuerda el aniversario del nacimiento, en 1951 en Chascomús, de Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España desde 2020 e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, primer jefe de Estado de la vuelta a la democracia en Argentina. Ricardo Alfonsín es abogado, maestro y miembro de la Unión Cívica Radical (UCR). Fue diputado provincial entre 1999 y 2010, y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2017. En 2023, cumple 72 años.

Ricardo Alfonsín cumple 72 años este 2 de noviembre

En el plano internacional, el 2 de noviembre es el cumpleaños de David Schwimmer, reconocido por haber interpretado a Ross Geller en la icónica serie de NBC Friends, emitida entre 1994 y 2004. Recibió un Satellite Awards como Mejor Actor de Reparto en 2002 por su participación en “Band of Brothers” y entre sus actuaciones se destacan sus papeles en “Six Days, Seven Nights”(1999) y “The People v. O. J. Simpson: American Crime Story” (2016), entre otras. En 2023, Schwimmer cumple 57 años, a tan solo unos días de la sorpresiva muerte de su ex compañero de elenco, Matthew Perry.

El primer beso en Friends entre Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston)

¿Qué otras efemérides se celebran hoy, 2 de noviembre?

nació Carmen Amaya en Barcelona, una de las mejores bailarinas de flamenco de la historia. Este 2 de noviembre, Google la homenajea con uno de sus doodles en su página principal. 1918:en Barcelona, una de las mejores bailarinas de flamenco de la historia. Este 2 de noviembre, Google la homenajea con uno de sus doodles en su página principal.

1920: en Estados Unidos tiene lugar la “ Masacre de Ocoee ” (Florida), cuando un afroamericano se propone votar en las elecciones presidenciales, desencadenando el conocido como “peor acto de violencia electoral” que se conoce en el país.

1923: nace Ida Vitale , poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya miembro del movimiento artístico denominado “Generación del 45″ y representante de la poesía “esencialista”

1936: en el Reino Unido, se inaugura el servicio de televisión de la BBC , que se convierte en la primera cadena del mundo en ofrecer una programación diaria.

1938: nace Sofía de Grecia , reina consorte de España.

1978: se publica en Londres el álbum Outlandos D’Amour, el primero del grupo de rock británico The Police y uno de los más representativos del trío formado por Sting (Gordon Sumner), Andy Summers y Stewart Copeland.

El 2 de noviembre de 1978 The Police publica su primer álbum Outlandos D’Amour.

1998: Oasis lanza “The Masterplan” , un álbum recopilatorio de la banda que vendió más de 5 millones de copias y alcanzó el disco platino. Recientemente, desde las cuentas oficiales de Oasis anunciaron su relanzamiento el 3 de noviembre de este año: “The Masterplan” cumple 25 años en noviembre. Para celebrar las bodas de plata se pondrán a la venta varios formatos de edición limitada para coleccionistas. Los nuevos formatos incluirán audio remasterizado, extraído de las reediciones de “Chasing The Sun”, disponible por primera vez en una colección. A la venta el 3 de noviembre”

2000: la estación internacional recibe a su primera expedición de astronautas , que fue formada por los rusos Serguei Krikaliov y Yuri Gidzenko y por el estadounidense Bill Shepherd. El proyecto de colaboración espacial está formado por las agencias NASA (Estados Unidos), Roscosmos (Rusia), JAXA (Japón), ESA (Europa), y la CSA/ASC (Canadá).

2020: mueren cinco personas en una serie de atentados terroristas yihadistas en seis puntos del centro de Viena.

2021: cierra en Líbano el diario “The Daily Star”, uno de los últimos escritos en inglés en el país, después de casi 70 años de su fundación.

Día de Los Muertos o de Los Fieles Difuntos

El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Declarado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco en 2008, el Día de Muertos contiene muchas tradiciones especiales para honrar a las personas que ya no están vivas. En México, es reconocido como una especie de símbolo de identidad nacional y se enmarca en la creencia de que las almas de los muertos regresan al mundo de los mortales: el 1 de noviembre los niños, y al día siguiente los adultos. También es celebrada en países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, y, en menor grado, en países de América Central y en la región andina de América del Sur.

El Día de los Muertos se celebra el 2 de noviembre (Galo Cañas)

Día Internacional Contra la Violencia y el Acoso en la Escuela

La UNESCO proclamó el primer jueves de noviembre como el Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, reconociendo que la violencia escolar en todas sus formas constituye una violación de los derechos a la educación, salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En 2023, el lema oficial de la jornada será “No al miedo: acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje”.

Día Internacional Para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas

El Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas fue establecido el 18 de diciembre de 2013 por la Asamblea General, que aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. Se eligió la fecha en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013.

Según datos del organismo, 117 periodistas fueron asesinados entre 2020 y 2021. América Latina y el Caribe concentraron el 38% de los asesinatos, seguidos de Asia y el Pacífico, con el 32% de los crímenes. Por otra parte, solo el 14% de los casos de crímenes contra periodistas se consideran actualmente resueltos judicialmente. Este año, la principal celebración del Día se llevará a cabo del 2 al 3 de noviembre de 2023 en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C. y se centrará en la violencia contra los periodistas, la integridad de las elecciones y el papel del liderazgo público.