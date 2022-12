Los vecinos de Palermo realizaron una protesta por ruidos molestos y contaminación sonora

Protesta en Avenida del Libertador

Este jueves por la tarde, los vecinos del barrio porteño de Palermo realizaron una protesta en la intersección de las calles Sinclair y Avenida del Libertador, en reclamo por la “contaminación sonora” producida por los boliches y bares del Polo Musical y Bailable de la zona, el cual está conformado por el Campo Argentino de Polo, el Hipódromo y el Paseo de la Infanta.

“Basta de boliches y recitales a todo volumen. Queremos dormir”, fue una de las principales quejas. La conjunción de los recitales, shows en vivo y música al aire libre comenzó desde antes de la pandemia, produciendo un gran malestar entre los habitantes del lugar debido a los ruidos constantes, principalmente en horarios nocturnos.

Ante esta situación, los vecinos señalaron que a pesar de las denuncias “ninguna institución del GCBA asume la responsabilidad de garantizar la salud y calidad de vida de los miles de residentes” y agregaron que “la ausencia de paz y descanso se extiende a seis días de la semana”.

Los vecinos reclaman por ruidos molestos en Palermo

En el Campo Argentino de Polo se llevan adelante una serie de eventos musicales masivos, como el recital de la cantante internacional Dua Lipa, en el que estuvieron presentes alrededor de 60 mil espectadores. Allí también se encuentra ubicado el polo gastronómico “Bocha”, con los locales “Cruza”, “Parrilla”, “Betular”, “Termas”, “Bar de Vinos”, “Bardo”, “Imperial”, “Volkswagen”, “Espacio Showroom”, “Nomade”, “Tribuna C”, “La Martina”, “Sitting”, algunos con shows en vivo al aire libre.

Además, en el Hipódromo de Palermo, donde se instaló un local bailable llamado la “Isla de Battuta”, también se realizan diversos eventos musicales, como el show de la banda uruguaya “No Te Va a Gustar” el 15 y 16 de octubre para 21 mil espectadores.

En el caso del Paseo de la Infanta, se ubicaron boliches y restaurantes debajo de los arcos del ferrocarril que fueron expandiéndose hasta ocupar grandes sectores del Parque 3 de Febrero, cubriendo parte de la Plaza del Homenaje a las Víctimas del Holocausto – Shoa y de la Plaza Comandante Andrés Guacurari Artigas.

Paseo de la Infanta. (Nicolás Stulberg)

En este contexto, los vecinos denunciaron que estas actividades se encuentran al margen de la regulación urbanística y sin las correspondientes autorizaciones.

Según surge de la documentación a la cual se tuvo acceso por una acción judicial presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Polo Gastronómico Bocha, “sólo está autorizado como patio y mercado gastronómico y no para shows en vivo ni para boliches de gran capacidad”, mientras que el Campo Argentino de Polo “no cuenta con certificado de aptitud ambiental”.

Asimismo, reclamaron que en el Paseo de la Infanta “ningún local cuenta con autorización para ocupar el Parque Público 3 de Febrero que también es el Área de Protección Histórica N° 2, además de que se encuentra prohibido privatizar un espacio verde público sin una ley (Ordenanza N° 42.699)”. En esta área, el local más problemático para los residentes de la zona es el denominado “La Mala”, el cual cuenta con una intensa actividad nocturna durante la semana.

Protesta en la mala

En cuanto al Hipódromo de Palermo, explicaron que “el Código Urbanístico no autoriza la realización de actividades de baile o de ejecución de música en este predio” y se advirtió que uno de sus boliches “tampoco cuenta con certificado de aptitud ambiental”. Durante el concierto de Tini, realizado durante los días 20, 21, 22, 27, 28 y 31 de mayo, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) verificó el incumplimiento de las condiciones acústicas permitidas.

“Respecto a los mega recitales musicales que se realizan en el Campo de Polo y en el Hipódromo, el GCBA considera que no merecen sujetarse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental aún cuando son cientos de eventos durante el año entre ambos predios y algunos con hasta 60 mil espectadores. Estos recitales no cuentan con certificado de aptitud ambiental. El Código Urbanístico no autoriza que estos predios sean utilizados para megaeventos recitales. El Hipódromo de Palermo se encuentra dentro del Parque 3 de Febrero que no permite recitales entre sus usos. El Campo Argentino de Polo está autorizado para el juego de Polo y puede utilizar el 20% para otros usos complementarios. Los recitales no son usos complementarios del Polo y superan el 20% permitido”, expresaron los vecinos de la zona.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad reclamó incumplimientos.

