Pero no sería solo una cuestión técnica o penal sino que el avance normativo quita la división entre damas honorables (solo tocadas por su marido) y no honorables (violadas). El sexo como una cuestión de honor es una idea victoriana en donde la virginidad es un valor (las mujeres no sexuadas) y la violación es equivalente al sexo (no importa si la mujer quería o no sino que tuvo sexo) como una deshonra. Y la falta de honor es la que manchaba el prontuario de las mujeres por ser víctimas.