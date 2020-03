Las cárceles están sobrepobladas -celdas para una o dos personas con seis u ocho- y las condiciones de higiene y de atención médicas no son las mejores. “La situación es compleja y la resolución no es sencilla”, le dijo a este medio una persona de Ejecución Penal que trabaja en los casos. “Las domiciliarias se pueden otorgar pero hay que verificar que en sus casas también tengan las condiciones de salud para tratar sus patologías y que cumplan con el aislamiento”, agregó. Y como ejemplo puso que a un interno con HIV hay que garantizarle la medicación en su domicilio y la atención adecuada. “Y eso no siempre ocurre por lo que a veces el mejor lugar de atención, con todas las deficiencias que puede haber, es la cárcel”, agregó.