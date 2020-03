El SPF dispuso el viernes que se confeccione un listado de todos los presos que son población de riesgo y que un contagio de coronavirus podría agravar su cuadro de salud, como los mayores de 65 años, embarazas, diabéticos, con enfermedades cardíacas, oncológicos en tratamiento e inmunosuprimidos, entre otros. El objetivo es que con esa información los jueces que tiene las causas determinen si no deben recibir medidas alternativas a la cárcel, como la prisión domiciliaria. Sobre este punto los jueces de ejecución penal pidieron que el listado cuente con un detalle de si a esos internos no se les puede garantizar el derecho a la salud en la cárcel. Si no es posible deben informar su domicilio y otros datos de relevancia para analizar una eventual detención domiciliaria.