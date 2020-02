La mujer que perdió dos hijos vino a visitar al mayor. La choza se encuentra a la vera del camino que lleva a Santa Victoria, el poblado más grande de un municipio que cuenta unos diez mil habitantes. No habla castellano (o no quiere), y la lengua wichi le sale como un hilito. Su hijo mayor, Javier, de 25 años, oficia de traductor: “Dice que no se lo atendieron bien a mi hermanito. Ella lo llevaba al hospital, pero nunca le han dicho lo que tenía”. Antonia se hunde en el silencio. Está indocumentada, igual que lo estaba Aldo.