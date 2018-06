También señala parte de lo sucedido en el debate el mes pasado en la Legislatura: "Y pese incluso a los llamados de atención de algunos legisladores respecto de la necesidad de la doble lectura de la ley que aquí se cuestiona". Y cita la intervención del diputado Gabriel Solano (Frente de Izquierda): "La ausencia de la aprobación de un Código Ambiental no sólo prueba que el medioambiente no les importa nada –de lo contrario, lo hubieran aprobado- sino que permite a través de la no aprobación la violación de un principio que figura en la Constitución. Porque si existiese un Código Ambiental, obviamente esta ley modificaría al Código Ambiental. Y la modificación del Código Ambiental, según la Constitución, tiene dos requisitos: audiencia pública –doble lectura– y la mayoría especial de 40 votos. Y aquí no tuvimos ni audiencia pública –por ende, ni doble lectura– ni la mayoría especial de 40 votos".