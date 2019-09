Los médicos no podemos arreglar un problema si no sabemos cómo funciona determinada cosa. Con el cerebro pasa lo mismo. La neurociencia es la ciencia que intenta identificar cómo funciona el cerebro. No hemos tenido muchas herramientas o métodos para estudiar a las neuronas y su funcionamiento con mucho detalle. Y a raíz de ello, existen enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, demencia, autismo, y otras más que todavía no tienen cura.