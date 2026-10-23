Salud

Por qué la espinaca puede ser una aliada ante el estreñimiento dentro de una dieta variada

La dietista Lauren Manaker explica por qué sus hojas suman líquido a los platos, mientras una guía clínica delimita el alcance de las recomendaciones dietarias

Ilustración de una planta de espinaca conectada mediante líneas fluidas a un diagrama del sistema digestivo humano con hígado, estómago e intestinos.
La espinaca cocida aporta fibra y agua, pero no constituye un laxante ni una solución única frente al estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La recomendación de sumar espinaca a las comidas cuando hay dificultades para evacuar suele presentarse como un consejo simple. Sin embargo, reducir el tema a un solo alimento puede llevar a expectativas que no se corresponden con el alcance de sus aportes nutricionales.

La espinaca cocida contiene fibra y agua, dos componentes vinculados con el funcionamiento intestinal. Eso no la convierte en un laxante ni permite considerarla una respuesta única ante el estreñimiento. Su lugar, si se incorpora, es el de un alimento más dentro de una dieta variada.

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Lauren Manaker, dietista radicada en Charleston y entrevistada por Verywell Health, señaló que las verduras de hoja verde cocidas, como la espinaca, pueden ser una alternativa útil por esa combinación de fibra y agua.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El brócoli, las coles de Bruselas y la batata con cáscara representan otras opciones vegetales para sumar fibra a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesional aclaró que no existe un vegetal que funcione de la misma manera para todas las personas y destacó que también pueden aportar fibra el brócoli, las coles de Bruselas y la batata con cáscara.

Ese planteo coincide con el enfoque de un estudio elaborado por la Asociación Americana de Gastroenterología y el Colegio Americano de Gastroenterología, que analiza el manejo del estreñimiento crónico idiopático en adultos.

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Ese documento analiza el tratamiento del estreñimiento crónico idiopático en adultos, una forma persistente de estreñimiento sin una causa identificada, y plantea que los cambios en la alimentación y los hábitos pueden formar parte del abordaje inicial. La guía no evalúa a la espinaca como tratamiento específico.

Plato hondo con espinacas y salsa blanca junto a un tenedor, una servilleta, un vaso de agua y una copa de vino sobre una mesa de madera.
Las guías de gastroenterología consideran las modificaciones en la alimentación dentro del abordaje inicial del estreñimiento crónico idiopático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca aporta fibra, pero no reemplaza una evaluación de los hábitos

La especialista explicó que la fibra agrega volumen a las heces y puede favorecer su desplazamiento por el intestino. La espinaca cocida también aporta líquido, un aspecto relevante porque la fibra necesita una hidratación suficiente para cumplir esa función.

La guía clínica respalda el uso de suplementos de fibra en adultos con estreñimiento crónico idiopático, sobre todo cuando el consumo habitual de fibra es bajo.

La recomendación es condicional y se apoya en datos científicos limitados. Entre los suplementos analizados, el documento indica que el psilio es el que cuenta con resultados más consistentes.

Primer plano de la mano de un hombre con camisa a cuadros que sostiene un rollo de papel higiénico con un inodoro desenfocado al fondo
El psilio cuenta con los resultados más consistentes entre los suplementos de fibra evaluados por las organizaciones médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, la especialista destacó dos afirmaciones. La espinaca puede colaborar con el aporte diario de fibra como parte de la alimentación. Pero que comer este vegetal por sí solo no trata el estreñimiento, ni produce el mismo efecto que los suplementos de fibra evaluados por el panel.

La dietista propuso incorporar este vegetal en preparaciones habituales, como sopas, huevos revueltos, salsas y ensaladas. También mencionó la opción congelada como una forma de conservarlo durante más tiempo.

Estas posibilidades buscan facilitar su presencia en las comidas, no establecer una cantidad ni una frecuencia que sirva para todas las personas.

Ilustración en acuarela de un colon humano rodeado de avena, edamame, garbanzos, lentejas, plátano, manzana, frutos rojos y brócoli.
La incorporación de espinaca fresca o congelada en sopas y revueltos facilita su consumo en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de fibra requiere cambios graduales y líquidos suficientes

Además, recomendó distribuir los alimentos con fibra a lo largo del día en vez de concentrarlos en una sola comida. Entre las opciones que mencionó figuran las frutas, los cereales integrales, los frutos secos, las semillas, las legumbres y las verduras.

La guía clínica también aconseja asegurar una hidratación adecuada cuando se incrementa la fibra. A la vez, advierte que los suplementos pueden provocar gases y molestias abdominales. Por eso, aumentar su consumo de manera paulatina permite observar la tolerancia de cada persona.

Un hombre con pantalones bajados hasta los tobillos y calcetines grises se sienta en un inodoro blanco dentro de un baño con baldosas claras.
La distribución de los alimentos con fibra a lo largo del día ayuda a prevenir molestias abdominales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de beber más agua merece una precisión. El documento indica que aumentar los líquidos puede ser especialmente importante cuando existe un consumo bajo de agua o cuando se suma fibra.

No afirma que beber más agua, de manera aislada, resuelva el estreñimiento en personas que ya tienen una hidratación adecuada.

También incluyó el movimiento regular y la atención a las ganas de ir al baño entre los hábitos que pueden acompañar los cambios en la alimentación.

La guía también menciona las medidas no farmacológicas, como la alimentación, el consumo de líquidos y la actividad física, dentro de los primeros pasos que pueden considerarse.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El incremento en el consumo de líquidos complementa el efecto de la fibra en personas con baja hidratación habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia de los síntomas requiere una consulta profesional

La posibilidad de sumar espinaca a la alimentación no reemplaza una evaluación individual cuando el problema persiste. Manaker recomendó consultar con un médico o con un dietista registrado si las dificultades continúan pese a los cambios en la dieta y los hábitos.

La guía clínica está dirigida a adultos con estreñimiento crónico idiopático y contempla alternativas que van más allá de la alimentación.

Su inclusión permite ubicar el consejo sobre la espinaca en una dimensión adecuada: puede ser parte de una estrategia alimentaria, pero no sustituye el análisis de síntomas persistentes ni la orientación de un profesional de la salud.

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