Zepbound reduce drásticamente el riesgo de diabetes en usuarios obesos

MIÉRCOLES, 27 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- El medicamento de vanguardia para perder peso Zepbound puede proteger a las personas obesas de desarrollar diabetes tipo 2, encontró un nuevo ensayo clínico .

Zepbound redujo el riesgo de diabetes en pacientes prediabéticos obesos en más de un 90 por ciento durante un período de tres años en comparación con el placebo, según muestran los resultados del ensayo.

"Estos resultados muestran que la diabetes tipo 2 podría prevenirse, incluso en las personas que están al borde de la enfermedad, mediante el uso de un medicamento que provoca la pérdida de peso", señaló en un comunicado de prensa el investigador Dr. Louis Aronne, director del Centro Integral de Control del Peso de Weill Cornell Medicine, en la ciudad de Nueva York.

Las personas con prediabetes tienen niveles de azúcar en la sangre más altos de lo normal, pero aún no han desarrollado diabetes tipo 2 en toda regla. La obesidad es un factor de riesgo tanto para la prediabetes como para la diabetes tipo 2.

Para este ensayo clínico, más de 2,500 personas obesas fueron asignadas al azar para recibir una de tres dosis diferentes de Zepbound, o un placebo, durante más de tres años. De esos pacientes, más de 1,000 tenían prediabetes.

Zepbound (tirzepatida) es un fármaco inyectable que activa los receptores en el cuerpo para el péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) y los receptores del péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP), dijeron los investigadores.

Estos receptores ayudan a ralentizar la digestión, reducir el apetito y mejorar el control del azúcar en la sangre. Se ha demostrado que los medicamentos GLP-1 promueven una pérdida de peso significativa.

En este ensayo, los pacientes que tomaron Zepbound habían perdido entre un 12 y un 20 por ciento de su peso inicial después de tres años con el medicamento, y habían perdido más peso con dosis más altas. En comparación, los que tomaron placebo perdieron un poco más del 1% de su peso en promedio.

El medicamento también ayudó a los pacientes a evitar la diabetes. Solo el 1 por ciento de los pacientes prediabéticos obesos que tomaron Zepbound progresaron a diabetes tipo 2, en comparación con el 13 por ciento de los pacientes que tomaron un placebo.

Con base en estos resultados, Zepbound podría convertirse en el primer tratamiento aprobado para la prediabetes, dijo Aronne.

"Piense en el impacto que estos tipos de medicamentos para bajar de peso pueden tener en la prevención no solo de la diabetes, sino también de muchas otras complicaciones comunes relacionadas con la diabetes, como la enfermedad cardiaca, la enfermedad hepática y renal, la apnea del sueño, la artritis y más", dijo Arrone.

Los hallazgos se publicaron recientemente en The New England Journal of Medicine.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre los medicamentos para bajar de peso GLP-1.

FUENTE: Weill Cornell Medicine, comunicado de prensa