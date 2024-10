Puedes tomar descansos de semanas en el entrenamiento con pesas y los músculos se recuperan

MARTES, 29 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- Por muchos motivos, los culturistas y otras personas involucradas en el entrenamiento con pesas podrían tener que tomarse un descanso del gimnasio.

Sin embargo, una nueva investigación finlandesa encuentra que incluso las interrupciones de semanas en el entrenamiento no obstaculizarán los esfuerzos de desarrollo muscular.

"Por supuesto, el descanso ralentiza un poco el progreso, pero es reconfortante saber que es posible alcanzar el nivel previo al descanso con sorprendente rapidez", dijo el autor principal del estudio, Eeli Halonen. Es estudiante de doctorado en Ciencias del Deporte y de la Salud en la Universidad de Jyväskylä.

Halonen y sus colaboradores publicaron sus hallazgos recientemente en la revista Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

En el nuevo estudio, 42 adultos (poco más de la mitad eran hombres) participaron en uno de dos regímenes de entrenamiento con pesas de 20 semanas.

En un grupo, las personas participaron en sesiones de entrenamiento con pesas (los ejercicios incluían prensas de piernas y flexiones de bíceps) durante las 20 semanas completas sin interrupción.

El segundo grupo hizo ejercicio durante 10 semanas, luego tomó un descanso de 10 semanas y luego reanudó el ejercicio durante otras 10 semanas.

"Los resultados para la fuerza máxima y el desarrollo del tamaño muscular fueron similares en ambos grupos", concluyeron los investigadores en un comunicado de prensa de la universidad.

Para las 20 personas que tomaron el descanso de 10 semanas a mitad de camino, todas las medidas de mejora muscular se recuperaron rápidamente, dijo el grupo de Halonen.

"Durante las primeras semanas después del descanso, el progreso fue muy rápido y después de solo cinco semanas de reentrenamiento, ya se había alcanzado el nivel previo al descanso", señaló Halonen.

Probablemente se deba a un fenómeno conocido como "memoria muscular", dijo.

Mientras tanto, "para el grupo que entrenó de forma continua durante 20 semanas, el progreso se ralentizó claramente después de las primeras diez semanas", dijo Halonen. "Esto significó que, en última instancia, no hubo diferencia en el tamaño muscular o el desarrollo de la fuerza entre los grupos".

¿Qué es exactamente la memoria muscular?

"Los mecanismos fisiológicos de la memoria muscular aún no se comprenden del todo", dijeron los autores principales del estudio , Juha Hulmi y Juha Ahtiainen. Son un profesor y un profesor asociado de ciencias del deporte y de la salud, respectivamente, en la universidad.

Agregaron que "nuestro próximo paso es estudiar con más profundidad los cambios celulares y moleculares en los músculos que podrían explicar este fenómeno".

Más información

Hay consejos para el levantamiento de pesas seguro y eficaz en Harvard Health.

FUENTE: Universidad de Jyväskylä, comunicado de prensa, 29 de octubre de 2024