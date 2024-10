Algunos DIU pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, pero el riesgo general sigue siendo bajo

VIERNES, 18 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- Los dispositivos intrauterinos (DIU) podrían aumentar las probabilidades de un diagnóstico de cáncer de mama para las mujeres que usan el método anticonceptivo hormonal, pero ese riesgo sigue siendo bajo, encuentra una investigación reciente.

En el estudio de 150,000 mujeres danesas, publicado esta semana en el Journal of the American Medical Association, los investigadores descubrieron que había un riesgo un 40% más alto de cáncer de mama entre las mujeres que usaban DIU, aunque el riesgo absoluto seguía siendo bajo. El aumento significó que hubo 14 diagnósticos adicionales de cáncer de mama por cada 10,000 mujeres, aunque ese riesgo no aumentó con la duración del uso del DIU, anotaron los investigadores.

Los expertos dijeron que las mujeres que usan un DIU no deben alarmarse por los nuevos hallazgos.

"Es normal que las personas vean estudios como este y sientan pánico o preocupación, porque un aumento en el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer es preocupante", dijo a CNN Kelsey Hampton, directora de comunicaciones y educación de la misión de la Fundación de Cáncer de Mama Susan G. Komen.

"No queremos que las personas vean estos datos y sientan miedo", añadió Hampton. "Queremos que sepan que esto es solo más evidencia y más información que pueden usar para tener una conversación educada con su médico".

Otro experto fue aún más enfático.

Los beneficios del uso del DIU superan con creces los riesgos, dijo a CNN la Dra. Eleanor Bimla Schwarz, profesora de medicina de la Universidad de California, en San Francisco, y el nuevo estudio no debería cambiar la forma en que las mujeres piensan sobre sus opciones de anticoncepción.

"Reporta un riesgo muy pequeño, de uno en mil, de ser diagnosticado con cáncer de mama, que no es lo mismo que morir de cáncer de mama", dijo Schwarz, que también es jefe de medicina interna general del Hospital General de San Francisco. "Ese riesgo es realmente más bajo que muchos otros riesgos cotidianos que las mujeres asumen con frecuencia y que tienen un impacto en su riesgo de cáncer de mama".

Investigaciones anteriores han descubierto vínculos similares entre los anticonceptivos hormonales y el cáncer de mama, reportó CNN , y los hallazgos están a la par con el aumento en el riesgo de cáncer de mama observado con las píldoras anticonceptivas orales.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., más del 10 por ciento de las mujeres estadounidenses de entre 15 y 49 años usan un DIU u otra forma de anticoncepción reversible de acción prolongada, mientras que alrededor del 14 por ciento usan la píldora.

Mientras tanto, un informe publicado este mes por la Sociedad Americana Contra El Cáncer mostró que las muertes por cáncer de mama en Estados Unidos han disminuido, pero los nuevos diagnósticos han aumentado más rápido entre las mujeres menores de 50 años.

Eso enfatiza la necesidad de que las conversaciones sobre el riesgo de cáncer de mama comiencen temprano, dijo Hampton.

"Cuando se toman decisiones sobre la atención de la salud, como elegir qué tipo de anticonceptivo es el adecuado para la persona, es una gran oportunidad para hablar sobre el mayor riesgo de cáncer de mama en general", explicó.

Schwarz señaló que el objetivo es "que las personas tomen decisiones informadas y no tengan miedo de considerar cosas que podrían ser buenas para usted. Especialmente en los estados que no tienen acceso a servicios de aborto en este momento, lo último que queremos es que alguien tenga miedo de usar un DIU e ir a hacerse una cirugía [de esterilización] permanente y luego se arrepienta".

FUENTE: Revista de la Asociación Médica Estadounidense, 16 de octubre de 2024; CNN