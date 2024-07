Ataques de pánico y ansiedad: cuáles son los síntomas de las crisis que sufre María Becerra

La cantante María Becerra decidió alejarse de las redes sociales debido a la presión y el impacto negativo que estas tienen en su salud mental

Son dos de los trastornos que más afectan a la salud mental de las personas: los ataques de ansiedad y de pánico. Y ambos afectaron a la cantante María Becerra, por lo que decidió abandonar las redes sociales, para proteger su bienestar mental.

La artista escribió en X(ex Twitter): “Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Entiendo que esto forma parte de la fama (...). Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, enfatizó.

Finalmente concluyó: “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”.

¿Crisis de ansiedad o ataque de pánico?

Cuando la ansiedad se sostiene a lo largo del tiempo puede desencadenar crisis con manifestaciones a nivel físico, como el ataque de pánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo define al ataque de pánico como un episodio de miedo intenso, con un inicio abrupto, que dura desde varios minutos hasta una hora. Tiene muchos síntomas mentales y físicos, como dolor en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, mareos y una sensación de muerte inminente.

Estos síntomas pueden causar una gran preocupación en las personas, ya que son similares a los signos de problemas cardíacos. Sin embargo, los ataques de pánico pueden ocurrir cuando no existe un peligro real o una causa aparente.

Sin embargo, sus síntomas son semejantes a una crisis de ansiedad, donde también el nerviosismo extremo y el miedo se vuelven incontrolables.

¿Cómo se diferencian la ansiedad del pánico? Desde un punto de vista clínico, la división entre ambos no existe como tal. Se trata en realidad de dos posibles manifestaciones de un mismo fenómeno: la ansiedad. La doctora Elsa Constanzo (MN105.493) jefa del Servicio de Psiquiatría de Fleni explicó a Infobae las características de cada uno.

Los ataques de pánico son episodios súbitos que aparecen de manera impredecible y momentánea, con síntomas físicos acompañados de una sensación de angustia y miedo extremo

“El ataque de pánico es un episodio súbito, intempestivo, que afecta la vida de un sujeto. Durante él, el paciente puede experimentar susto, miedo o ansiedad profunda; temor a volverse loco o morirse, con la presencia de síntomas físicos que responden al espectro de la ansiedad”, detalló y agregó: “El ataque de pánico es una alarma que se le despierta al organismo frente a un miedo que en ese momento es irreal o inexistente pero, sin embargo, la persona no puede dominar”.

En cambio, la ansiedad se manifiesta de otra manera, dijo Constanzo: “Es un síntoma continuo, persistente -no súbito y de repente- de miedo, nerviosismo, temor o susto que cursa con síntomas físicos”. “La diferencia radica en que la ansiedad es una sensación mientras que el ataque de pánico es un episodio de ansiedad súbito por, supuestamente, ningún desencadenante concreto, latente o presente”, comentó la especialista.

“Lo más importante ante estos síntomas es educar, conocer los síntomas, su explicación y génesis, para validar la respuesta emocional que nuestro cuerpo le está dando a nuestra mente, comprender las emociones y así calmar la sintomatología. Cuando esto no sucede, es crucial consultar con los especialistas”, recomendó Constanzo.

¿Qué causa los trastornos de pánico?

El ataque de pánico es una alarma que se le despierta al organismo frente a un miedo que en ese momento es irreal o inexistente pero, sin embargo, la persona no puede dominar (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque todavía no se sabe bien ni se entiende bien lo que da origen a los trastornos de pánico, algunos estudios han demostrado que los siguientes factores pueden llevar a tenerlo:

Estrés agobiante

Antecedentes familiares . El trastorno de pánico ocurre con más frecuencia si hay un familiar que tiene o ha tenido fobia o trastornos de ansiedad.

Problemas biológicos en parte del cerebro y en el sistema nervioso

Abuso de sustancias (droga, alcohol)

Los síntomas del ataque de pánico

El historial familiar y el estrés pueden desencadenar trastornos de pánico (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la Clínica Cleveland de Estados Unidos, si se responde “sí” a la mayoría de las siguientes preguntas, es probable estar sufriendo trastornos de pánico:

¿ Tiene ataques repentinos de miedo intenso e incontrolado sin saber por qué?

¿Siente necesidad de correr o escaparse a un lugar seguro durante estos ataques?

Durante estos episodios, ¿tiene miedo de que le pase algo horrible , como morirse o tener un ataque de corazón?

¿ Está siempre preocupado respecto a si vuelve a sufrir algún ataque en cualquier momento?

¿Le impide su miedo a estos ataques concurrir a lugares habituales, como una tienda, restaurante o reunión de amigos?

También se pueden experimentar los siguientes síntomas físicos:

Falta de aliento

Subida del número de pulsaciones

Sensación de ahogo

Mareos

Se sugiere la terapia cognitivo-conductual como un tratamiento efectivo para reducir o prevenir los ataques de pánico en la mayoría de los pacientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sudor

Náuseas o dolor de estómago

Dolor de pecho

Hormigueo o sensación de entumecimiento

Escalofríos o golpes de calor

Sacudidas y tembleques

Cuál es el tratamiento para los ataques de pánico

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Salud (NIH), el tratamiento reduce o previene por completo los ataques de pánico en un 70 a 90 por ciento de la gente que los padece.

Hacer la consulta médica, la psicoterapia y la medicación adecuada pueden ayudar a reducir los síntomas asociados con los ataques de pánico (Getty Images)

“Los síntomas físicos pueden ser muy fuertes, tanto así que mucha gente con trastornos de pánico suelen estar seguros que lo que tienen es una enfermedad física, como por ejemplo alguna enfermedad del corazón. Debes de hacerte un examen físico completo para determinar si hay o no hay alguna causa física para tus síntomas”, recomienda la Clínica Cleveland.

El tratamiento suele incluir:

Terapia de conducta cognitiva: por lo general, este es el primer tratamiento que se ofrece para los ataques de pánico y el trastorno de pánico. Durante la terapia cognitiva conductual, se habla con un psicólogo sobre las experiencias vividas y se aprende a reaccionar ante las situaciones de manera diferente.

Medicamentos: pueden ayudar a reducir los síntomas asociados con los ataques de pánico y la depresión.

Con ambos, psicoterapia y medicamentos