Elon Musk reveló que consume ketamina: cómo actúa y cuáles son los riesgos de la droga

El dueño de la red social X y Tesla, entre otras empresas, reconoció que toma una “pequeña cantidad una vez cada dos semanas” para tratar las “mareas químicas” que causan su depresión (EFE/Zbigniew Meissner)

En una entrevista publicada en línea el lunes pasado, Elon Musk dijo que la ketamina recetada ha sido útil para tratar sus episodios depresivos ocasionales y sugirió que tomar el medicamento ha sido beneficioso para los inversores de sus empresas.

El empresario habló con el ex presentador de CNN Don Lemon y afirmó: “Hay momentos en los que tengo una especie de... estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para salir del estado de ánimo negativo”.

Musk dijo que toma una “pequeña cantidad una vez cada dos semanas” y a veces con menos frecuencia para tratar lo que describió como “mareas químicas” que pueden causar su depresión. Además, cree que este trastorno es genético y agregó que no considera que su uso de ketamina afecte a sus empresas o sus contratos gubernamentales.

Según los Institutos Nacionales de Salud de los EEUU, “muchos pacientes experimentan “síntomas psicodélicos y desorientadores de corta duración con la ketamina, y existe el riesgo de que se abuse de ella. Además, el requisito de administración intravenosa de la ketamina puede hacerla costosa e inconveniente. También existen preocupaciones sobre la seguridad de la ketamina y los efectos de su uso a largo plazo.

El doctor Enrique De Rosa Alabaster, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista, dijo en Infobae: “En estos días también leemos en las noticias y en redes sociales cómo magnates de la industria, como Elon Musk o Sergey Brin (cofundador de Google), sugieren el uso de ‘microdosis’ de ketamina, LSD o éxtasis. La idea de las dosis ‘mínimas’ lleva al engaño de que se trata de algo que no requiere un seguimiento y un control cuidadoso”.

La ketamina se vende por lo general en forma de líquido incoloro e inodoro o como polvo de color blanco o blanquecino

En diálogo con Infobae, el De Rosa señaló: “A pesar de que Musk es el hombre ‘más inteligente’, ‘más rico’ y una especie de ícono que todo lo que hace está bien, él está promocionando una cuestión que en el fondo sigue siendo el uso recreativo de drogas sin control médico”.

Sin embargo, Musk considera que para Wall Street, “lo que importa es la ejecución”. “Desde el punto de vista de un inversionista, si hay algo que estoy tomando, debería seguir haciéndolo”, dijo refiriéndose al éxito de Tesla.

Cuando Lemon preguntó a Musk si alguna vez “abusa” de la ketamina, el multimillonario dijo que la toma bajo supervisión médica: “Si usas demasiada ketamina, realmente no podrás hacer el trabajo y yo tengo mucho trabajo”.

Cabe recordar que, recientemente, Matthew Perry murió en su jacuzzi ahogado por una sobredosis de ketamina, lo que indica la peligrosidad de esta droga.

Una de las razones por las cuales se puede llegar a abusar de esta droga es por sus efectos para tratar la depresión: hay estudios que avalan sus beneficios, pero las investigaciones continúan (Imagen ilustrativa Infobae)

La ketamina, inicialmente desarrollada como medicamento anestésico y analgésico, ha demostrado ser eficaz especialmente en situaciones de emergencia o para pacientes con determinadas afecciones médicas. Sin embargo, en los últimos años, el uso recreativo de la ketamina se ha vuelto cada vez más frecuente, lo que genera crecientes preocupaciones sobre sus peligros potenciales. Pero a la vez, se investigan sus efectos para tratar la depresión.

El doctor De Rosa Alabaster explicó que los protocolos y aprobaciones que se están haciendo en el mundo con ketamina, psilocibina, MDMA y diversas drogas son realmente muy positivos. “Concretamente, una dosis administrada de ketamina de ciertas características parece ser que tiene un efecto en la depresión refractaria que no tiene ningún antidepresivo y dura varios meses, así que es muy prometedor su uso”.

Entonces, ¿cuál sería el problema? “El inconveniente es simple: cuando su uso no se hace bajo control profesional. ¿Quién es el usuario? Yo no sé si, por ejemplo, esa persona tiene un cuadro epiléptico de base, no sé su estructura de personalidad… está consumiendo una droga muy complicada que no por tomarla en bajas dosis no va a producir su efecto”, advirtió De Rosa Alabaster.

Y agregó: “Musk sigue haciendo el mismo uso recreativo que tuvieron los inversores de bolsa y demás con los nootrópicos hace más de una década, el consumo de estimulantes cognitivos, pero con los inconvenientes que podían dar. Hasta hubo una película al respecto: ‘Sin límites’, protagonizada por Bradley Cooper”, indicó el psiquiatra.

En los últimos años, el uso recreativo de la ketamina se ha vuelto cada vez más frecuente, lo que genera crecientes preocupaciones sobre sus peligros potenciales (Imagen ilustrativa Infobae)

De Rosa concluyó: “Es el mismo uso recreativo pero como ‘lo hago yo, que soy inteligente, brillante, exitoso y a bajas dosis’ dice Musk, está ‘validado’ y la verdad que la droga es boba, no decide su efecto, es una interacción entre un agente externo y un huésped y, como toda interacción de ese tipo, es una caja de Pandora que si no se la investiga y controla bien puede dar resultados peligrosos”.

Los efectos de la ketamina

Según el Plan Nacional de Drogas del Gobierno de España, los efectos de la ketamina dependen de la composición, la dosis, el contexto en que se consuma y las características del consumidor (peso, edad, etc.). Y suma que se la puede encontrar como líquido, polvo, cristales, pastillas o cápsulas.

“A dosis bajas, produce efectos similares a los de borrachera por alcohol, con pérdida de coordinación y dificultades para hablar y pensar, visión borrosa, etc... A dosis altas puede provocar un “viaje” muy intenso, con delirios, pseudoalucinaciones, pérdida de la noción del espacio y del tiempo y distorsión de la realidad. Algunas personas se ven fuera de su cuerpo o piensan que han muerto o van a morir de manera inmediata”.

“Es una sustancia muy peligrosa que puede provocar ansiedad, paranoia, y paros respiratorios y cardíacos, e incluso consumos mínimos pueden producir sobredosis. Su consumo habitual produce alteraciones en la memoria y en la concentración y deterioro de las habilidades del individuo”, describe la entidad.

En dosis elevadas, la ketamina puede provocar delirios, alucinaciones, pérdida de la noción del espacio y del tiempo y distorsión de la realidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Y agrega: “La ketamina tiene un elevado riesgo de adicción y una rápida tolerancia. Su combinación con alcohol u otras drogas aumenta el riesgo de sufrir depresión respiratoria, episodios de síncope o paro cardíaco. La mezcla con psicoestimulantes y/o alucinógenos puede provocar una reacción impredecible y muy peligrosa”.

Eduardo Hidalgo, autor del libro Ketamina (Amargord, 2005), describe sus efectos anestéticos: “Técnicamente se la define como anestesia disociativa, porque la persona no queda dormida, sino desconectada de su cuerpo y de su entorno. Los pacientes pueden parecer conscientes y tener los ojos abiertos, pero están desconectados de su entorno y no responden al dolor”.

“La sola idea de que se investigue un principio psicoactivo y se encuentre una buena respuesta, no significa que los peligros de su uso corriente como sustancia y, aún peor, abuso no sean peligrosas e inclusive mortales. A veces, noticias de este tipo tienen que ser debidamente comentadas y aclaradas, ya que bajo ningún aspecto ha cambiado nada respecto a los peligros con la ketamina, éxtasis, y alucinógenos, entre otros”, concluía De Rosa Alabaster en su nota del año pasado, que se puede aplicar hoy a las declaraciones de Elon Musk.