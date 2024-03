Musk dice que tomar ketamina beneficia a sus inversionistas

(Bloomberg) -- Elon Musk dijo que el uso prescrito de ketamina alivia sus períodos de bajo estado de ánimo y es en el mejor interés de los inversionistas de Tesla Inc. y las otras empresas que dirige.

Para Wall Street, “lo que importa es la ejecución”, dijo Musk en una entrevista con el expresentador de CNN Don Lemon transmitida el lunes en YouTube. “Desde el punto de vista de un inversionista, si hay algo que estoy tomando, debería seguir haciéndolo”, dijo refiriéndose al éxito de Tesla.

Musk señaló que toma el medicamento periódicamente según lo prescrito para tratar lo que describió como “mareas químicas” que provocan síntomas similares a los de la depresión. Los médicos pueden recetar ketamina para tratar el dolor y la depresión y, en dosis más altas, el fármaco actúa como sedante. También puede causar alucinaciones y una sobredosis puede provocar pérdida del conocimiento y una respiración peligrosamente lenta, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Un artículo publicado en enero en el Wall Street Journal afirmaba que los ejecutivos de Tesla y SpaceX habían empezado a preocuparse por el consumo recreativo de drogas de Musk. Este respondió que no había dado positivo en los controles antidopaje y, en una publicación en su red social X, dijo que “haga lo que haga, ¡obviamente debería seguir haciéndolo!”.

La ketamina puede administrarse en un entorno médico, mientras que un pariente cercano del fármaco, el Spravato, puede tomarse como aerosol nasal para la depresión resistente al tratamiento. Musk no dio detalles adicionales sobre su prescripción en la entrevista.

X canceló una colaboración prevista con Lemon tras la entrevista. Lemon, que habló en el pódcast Pivot con Scott Galloway y Kara Swisher, dijo que a Musk no le gustó su línea de preguntas, incluidas las relativas al consumo de ketamina. Musk dijo en una publicación en X en ese momento que no le gustaba el enfoque del Don Lemon Show, que según él era “básicamente como CNN, pero en las redes sociales”.

